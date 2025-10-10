الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تصفيات كأس العالم، تعادل سلبي بين جنوب أفريقيا وزيمبابوي في الشوط الأول

منتخب جنوب أفريقيا،
منتخب جنوب أفريقيا، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب زيمبابوي ضد جنوب أفريقيا بنتيجة التعادل، في المباراة التي تجري، مساء اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وكان منتخب جنوب أفريقيا تعرض لخصم 3 نقاط من جانب الفيفا، بعد إشراكه للاعب تيبوهو موكوينا في مباراة ليسوتو بتصفيات كأس العالم، على الرغم من إيقافه بسبب الإنذارات.

موعد مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو 

مواجهة منتخب مصر أمام غينيا بيساو هي الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ومحدد إقامتها يوم الأحد المقبل 12 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وغينيا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة أون سبورت المفتوحة على الهواء مباشرة.

وكان الفراعنة حسموا الصعود إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز في الجولة الماضية على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة.

الجريدة الرسمية