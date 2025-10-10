الجمعة 10 أكتوبر 2025
أوباميانج سوبر هاتريك، الجابون يفوز على جامبيا 4-3 في تصفيات كأس العالم

فاز منتخب الجابون على جامبيا بنتيجة 4-3 وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 على استاد موي الدولي بالعاصمة الكينية نيروبي.

مباراة جامبيا والجابون

أحرز رباعية الجابون بيير أوباميانج في الدقيقة 20 و42 و62 و78.

الغريب أنه تم طرد صاحب الرباعية في الدقيقة 85 من المباراة.

وأحرز ثلاثية جامبيا يانكوبا مينته في الدقيقة 23 وأداما سيديبيه 47 في الشوط الأول و47 في الشوط الثاني. 

جامبيا والجابون

ويحتل المنتخب الجابوني المركز الاول في المجموعة برصيد 22 نقطة بينما يأتي منتخب جامبيا في المركز الرابع برصيد 10 نقطة.

وكان منتخب كينيا قد تغلب على مضيفه بوروندي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على ستاد إنتواري في بوجمبورا، ضمن الجولة التاسعة من المجموعة ذاتها.

وسجل ريان أوجام، هدف الفوز للمنتخب الكيني في الدقيقة 75 من زمن اللقاء.

