الكونغو الديمقراطية ينتزع فوزا ثمينا من توجو في تصفيات كأس العالم

حقق منتخب الكونغو الديمقراطية فوزا ثمينا خارج ملعبه على حساب منتخب توجو بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

سجل سيدريك باكامبو هدف منتخب الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 7 بشباك منتخب توجو.

وبهذه النتيجة، يرفع منتخب الكونغو الديمقراطية رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة خلف منتخب السنغال صاحب الصدارة برصيد 21 نقطة، وقبل جولة على ختام التصفيات.

