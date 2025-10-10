الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة الأسلاك الكهربائية من أعمدة الإنارة بالمقطم

حبس متهم
حبس متهم

 قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية حبس 3 عاطلين تخصص نشاطهم الإجرامي فى سرقة الأسلاك الكهربائية من أعمدة الإنارة بأسلوب "السحب" بـمنطقة المقطم، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة أسلاك أعمدة الإنارة بالمقطم

 تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المقطم يفيد بضبط (3 عاطلين، لهم معلومات جنائية) بدائرة القسم لقيامهم بسرقة الأسلاك الكهربائية من أعمدة الأنارة بأسلوب "السحب"، وبحوزتهم "كمية لمخدر الهيروين، فرد خرطوش، سلاح أبيض، كمية من الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (2) واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأقروا بتصرفهم فى المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" (تاجر خردة – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم).

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

