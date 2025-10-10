الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

عرض فتاة تحرش بها والدها على الطب الشرعي بالدقهلية

الطب الشرعي
الطب الشرعي

قررت جهات التحقيق المختصة عرض فتاة على الطب الشرعي بعد أن قامت والدتها بعزبة مخيمر ببلقاس بمحافظة الدقهلية بـ اتهام زوجها البالغ من العمر 37 عاما “سائق” بالتحرش بنجلته أثناء تواجدها بمفردها بالمنزل.

حيث حررت  "سحر ع ا س م" ٣٥ سنة ربة منزل ببلقاس بمحافظة الدقهلية وبرفقتها نجلتها نادية ۱۳ سنة طالبة بالصف الثاني الإعدادي وتقيمان عزبة مخمير - دائرة المركز، اتهمت خلاله زوجها التحرش بنجلتها.

وأوضح المحضر أن الزوجة اتهمت "زوجها - والد نجلتها" صالح ح ص ع"  37 سنة يعمل سائق ومقيم بذات العنوان،  لقيامه بالتحرش بنجلتهما وملامسة أجزاء حساسة من جسدها حال تواجدهما بمفردهما في المنزل.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر رقم ۸۰۱۵ / ۲۰۲۵ إداري مرکز بلقاس، وجاري العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة الدقهلية بلقاس النيابة العامة مرکز بلقاس عزبة مخمير

مواد متعلقة

النيابة تعاين حريقًا بمحل أحذية في بنها

نظر استئناف 9 متهمين في قضية رشوة كبرى بوزارة الصحة يوم 11 أكتوبر

السيطرة على حريق هائل داخل المجزر الآلي بالمعادي

التحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة مشاجرة "صاصا" بملهى المعادي

الأكثر قراءة

لإنقاذ مسيرة الأبيض، جلسة الأسبوع المقبل بين الثلاثي الحاكم بأمره فى الزمالك

نتنياهو يدعو إلى اجتماع طارئ بشأن انتخابات رئاسة حزب الليكود

مواجهات مهمة، جدول مباريات الأهلي في أكتوبر

إصابة 3 أشخاص في انهيار جزئي لعقار قديم بالإسكندرية

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقناة الناقلة

سعر الفراخ اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في تصفيات إفريقيا وأوروبا للمونديال والقنوات الناقلة

تدمير 4 طوابق ووقوع مصابين في انفجار أسطوانة غاز داخل عقار بشبرا الخيمة (صور)

خدمات

المزيد

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لزيادة البركة في الرزق وتسهيل الزواج، أذكار لا تفوتك في صباح الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads