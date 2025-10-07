النيابة تحقق مع 12 متهما في واقعة مشاجرة عصام صاصا داخل ملهى ليلي بالمعادي

تباشر النيابة العامة التحقيقات مع 12 متهمًا في واقعة المشاجرة التي وقعت داخل أحد الملاهي الليلية بكورنيش المعادي، والمتهم فيها عدد من الأشخاص، من بينهم مالك الملهى وأفراد الأمن، على خلفية مشاجرة نشبت بينهم وبين مؤدي المهرجانات عصام صاصا وفرقته.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين أفراد من فرقة عصام صاصا وحراس الأمن المسئولين عن تأمين الملهى، أثناء دخولهم لتقديم فقرة غنائية، وسرعان ما تطورت المشادة إلى مشاجرة بالأيدي، تعرض خلالها مؤدي المهرجانات ومرافقوه للاعتداء من قِبل أفراد الأمن.

ووفقًا لما أسفرت عنه التحريات، فقد غادر عصام صاصا المكان بسيارته، إلا أن أحد الأشخاص لاحقه مستقلًا دراجة نارية واصطدم بمركبته، مما أسفر عن تحطمها، ليضطر صاصا إلى ترك السيارة والفرار من موقع الحادث.

وقد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع مشاجرة أمام الملهى الليلي، وانتقلت قوة من قسم شرطة المعادي إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط عدد من المتهمين المتورطين في الواقعة.

وقامت الجهات المعنية بالتحفظ على السيارة المتضررة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة، بعد أن حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

