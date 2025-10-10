الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إقبال متزايد من الأطباء على انتخابات التجديد النصفي للنقابة بالقليوبية (صور)

انتخابات نقابة الأطباء
انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية،فيتو

شهد نادي نقابة المحامين ببنها حيث يوجد المقر الانتخابي لنقابة الأطباء اليوم إقبالًا ملحوظًا من الأطباء للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم في نقابة أطباء القليوبية في أجواء مفعمة بالحماس والمشاركة المهنية. 

بيطري القليوبية تتابع المجازر للتأكد من التزامها بالمعايير الصحية

محافظ القليوبية ووزير قطاع الأعمال يبحثان تعظيم الاستفادة من أصول الدولة

انطلقت صباح اليوم، أعمال التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة القليوبية، وسط تنظيم جيد وإقبال من أعضاء الجمعية العمومية للأطباء بالمحافظة بالمقر الانتخابي بنادي نقابة المحامين بمدينة بنها. 

وأعلنت لجنة الإشراف على الانتخابات المكونة من الدكتور أحمد سعيد عثمان أمين مساعد نقابة أطباء القليوبية رئيسًا وعضوية د.هشام سعيد وكيل النقابة الفرعية بالقليوبية ود.رؤوف فؤاد أمين مساعد صندوق نقابة أطباء القليوبية أن الاقتراع بدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً يعقبه بعد ذلك عمليات الفرز.

وأضافت اللجنة في بيان لها أن المرشحين علي مقاعد النقابة الفرعية بالقليوبية 13 مرشحًا يتنافسون علي 4 مقاعد وهم: 
5 مرشحين فوق السن كالتالي الأطباء: 
أحمد أنور
أحمد عمر محمد
إسلام السيد
راشد حشاد
رجب هريدي
و8 مرشحين تحت السن كالتالي الأطباء: 
أحمد خليل
أسماء بيان
عماد زيادة
محمد زغاری
محمد سید
مصطفى الورداني
مصطفى خليل سلطان

كانت اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة أطباء القليوبية دعت من لهم حق التصويت من الأطباء إلى المشاركة في الانتخابات وأشارت أنه يجب على الطبيب الذي له حق التصويت أن يكون مسددا للاشتراكات حتى عام 2024، ومتاح تسديد الاشتراكات طوال يوم الانتخابات حيث إن التصويت يشمل التجديد النصفي للنقابة العامة ونقابة أطباء القليوبية

أوضحت اللجنة في بيانها إن عضو الجمعية العمومية يقوم باختيار مقعدين تحت السن ومقعدين فوق السن لمجلس النقابة الفرعية بالقليوبية، و7 أعضاء ممثلين عن النقابة العامة 3 أعضاء فوق السن و3 آخرين تحت السن وعضو لمنطقة وسط الدلتا وان الانتخابات تجري تحت إشراف قضائي كامل.

اقبال علي انتخابات نقابة الاطباء بالقليوبية، فيتو 
إقبال على انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية، فيتو 
اقبال علي انتخابات نقابة الاطباء بالقليوبية، فيتو 
إقبال على انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية، فيتو 
اقبال علي انتخابات نقابة الاطباء بالقليوبية، فيتو 
إقبال على انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية، فيتو 

 

اقبال علي انتخابات نقابة الاطباء بالقليوبية، فيتو 
إقبال على انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية، فيتو 
اقبال علي انتخابات نقابة الاطباء بالقليوبية، فيتو 
إقبال على انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية، فيتو 
اقبال علي انتخابات نقابة الاطباء بالقليوبية، فيتو 
إقبال على انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية، فيتو 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التجديد النصفي لنقابة الأطباء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء انتخابات نقابة اطباء القليوبية نقابة اطباء القليوبية مدينة بنها محافظة القليوبية

مواد متعلقة

بيطري القليوبية تتابع المجازر للتأكد من التزامها بالمعايير الصحية

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان الندوة التثقيفية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر

محمد عبد الجليل يكتب: ضابط القليوبية يجسد رؤية الوزارة لضبط النفس.. شاب يهشم 5 سيارات ويعتدي على ضابط.. فكان الرد القبض عليه بهدوء!

مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة

الأكثر قراءة

إلى صعيد غزة، آلاف النازحين يعودون للمدينة المنكوبة (بث مباشر)

لاعب سابق في الفريق، تعرف على مترجم مدرب الأهلي الجديد

من مقاومة القمع إلى جائزة نوبل، قصة ماريا كورينا ماتشادو رمز الديمقراطية في فنزويلا

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي مونديال الشباب

استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة

حلم ترامب يتبخر، الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو تفوز بجائزة نوبل للسلام

مؤتمر الأهلي لتقديم المدرب الجديد ياس سوروب (بث مباشر)

سوروب: تلقيت عروض كثيرة لكن تاريخ الأهلي العريق حسم الأمر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

المنتخبات الأفريقية الأكثر صعودًا لـ كأس العالم تاريخيًّا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشراء في المنام وعلاقته بفرصة عمل جديدة

الإفتاء توضح حكم استغلال أدوات العمل في أغراض شخصية

قصص القرآن الكريم، حكاية سيدنا سليمان مع العصفور الكذاب والنملة الحكيمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads