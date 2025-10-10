إقبال متزايد من الأطباء على انتخابات التجديد النصفي للنقابة بالقليوبية (صور)

شهد نادي نقابة المحامين ببنها حيث يوجد المقر الانتخابي لنقابة الأطباء اليوم إقبالًا ملحوظًا من الأطباء للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم في نقابة أطباء القليوبية في أجواء مفعمة بالحماس والمشاركة المهنية.

انطلقت صباح اليوم، أعمال التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة القليوبية، وسط تنظيم جيد وإقبال من أعضاء الجمعية العمومية للأطباء بالمحافظة بالمقر الانتخابي بنادي نقابة المحامين بمدينة بنها.

وأعلنت لجنة الإشراف على الانتخابات المكونة من الدكتور أحمد سعيد عثمان أمين مساعد نقابة أطباء القليوبية رئيسًا وعضوية د.هشام سعيد وكيل النقابة الفرعية بالقليوبية ود.رؤوف فؤاد أمين مساعد صندوق نقابة أطباء القليوبية أن الاقتراع بدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً يعقبه بعد ذلك عمليات الفرز.

وأضافت اللجنة في بيان لها أن المرشحين علي مقاعد النقابة الفرعية بالقليوبية 13 مرشحًا يتنافسون علي 4 مقاعد وهم:

5 مرشحين فوق السن كالتالي الأطباء:

أحمد أنور

أحمد عمر محمد

إسلام السيد

راشد حشاد

رجب هريدي

و8 مرشحين تحت السن كالتالي الأطباء:

أحمد خليل

أسماء بيان

عماد زيادة

محمد زغاری

محمد سید

مصطفى الورداني

مصطفى خليل سلطان

كانت اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة أطباء القليوبية دعت من لهم حق التصويت من الأطباء إلى المشاركة في الانتخابات وأشارت أنه يجب على الطبيب الذي له حق التصويت أن يكون مسددا للاشتراكات حتى عام 2024، ومتاح تسديد الاشتراكات طوال يوم الانتخابات حيث إن التصويت يشمل التجديد النصفي للنقابة العامة ونقابة أطباء القليوبية

أوضحت اللجنة في بيانها إن عضو الجمعية العمومية يقوم باختيار مقعدين تحت السن ومقعدين فوق السن لمجلس النقابة الفرعية بالقليوبية، و7 أعضاء ممثلين عن النقابة العامة 3 أعضاء فوق السن و3 آخرين تحت السن وعضو لمنطقة وسط الدلتا وان الانتخابات تجري تحت إشراف قضائي كامل.

إقبال على انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية، فيتو

