الصحة: إجراء الكشف الطبي على 3521 مرشحًا لانتخابات مجلس النواب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إتمام الكشف الطبي على 3521 مرشحًا لانتخابات مجلس النواب، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 9 أكتوبر 2025، في جميع محافظات الجمهورية، وفقًا للإجراءات المتبعة لضمان سلامة المرشحين.

تسهيل إجراءات الكشف الطبي وضمان كفاءتها وسرعتها

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لجان الكشف الطبي، التي تم توزيعها في مختلف المحافظات، استقبلت المرشحين لإجراء الفحوصات الطبية والمعملية اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتسهيل إجراءات الكشف الطبي وضمان كفاءتها وسرعتها.

وقال اللواء دكتور عمرو عابد مساعد وزير الصحة للتحول الرقمي، إن الدقهلية تصدرت المحافظات بـ357 مرشحًا، تلتها محافظة القاهرة بـ345 مرشحًا، وجاء توزيع أعداد المرشحين الذين خضعوا للكشف الطبي خلال الفترة المذكورة على النحو التالي:

• القاهرة: 345 مرشحًا

• الإسكندرية: 191 مرشحًا

• بورسعيد: 14 مرشحًا

• السويس: 19 مرشحًا

• الإسماعيلية: 46 مرشحًا

• دمياط: 70 مرشحًا

• الدقهلية: 357 مرشحًا

• الشرقية: 312 مرشحًا

• القليوبية: 110 مرشحين

• كفر الشيخ: 130 مرشحًا

• الغربية: 173 مرشحًا

• المنوفية: 158 مرشحًا

• البحيرة: 291 مرشحًا

• الجيزة: 247 مرشحًا

• بني سويف: 54 مرشحًا

• الفيوم: 84 مرشحًا

• المنيا: 183 مرشحًا

• أسيوط: 134 مرشحًا

• سوهاج: 212 مرشحًا

• قنا: 154 مرشحًا

• أسوان: 66 مرشحًا

• مطروح: 24 مرشحًا

• الوادي الجديد: 24 مرشحًا

• البحر الأحمر: 16 مرشحًا

• شمال سيناء: 24 مرشحًا

• جنوب سيناء: 17 مرشحًا

• الأقصر: 66 مرشحًا

وأكدت وزارة الصحة والسكان، التزامها بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، مع الالتزام بأعلى معايير الدقة والشفافية في إجراءات الكشف الطبي.

