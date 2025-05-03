أعراض الإصابة باكتئاب الحمل وطرق علاجه

يُعد اكتئاب ما قبل الولادة، الذي يصيب المرأة أثناء فترة الحمل، حالة طبية شائعة تستلزم التشخيص والعلاج المناسبين، ويتميز هذا الاضطراب المزاجي بشعور مستمر أو شديد بالحزن، بالإضافة إلى أعراض أخرى مثل القلق، والإرهاق، وصعوبة النوم، وقد تعاني المرأة المصابة من العزلة الاجتماعية وفقدان الاهتمام بالأنشطة المعتادة.

يُشار إلى أن اكتئاب الحمل يمكن أن يظهر في أي مرحلة من مراحل الحمل، ويختلف عن اكتئاب ما بعد الولادة الذي يتطور بعد الوضع، وكذلك عن "كآبة ما بعد الولادة" العابرة التي تزول عادةً في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وبخلاف "الكآبة النفاسية"، فإن اكتئاب الحمل وما بعد الولادة لا يختفيان تلقائيًا ويتطلبان تدخلًا علاجيًا، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

وفي حين أن تغيير نمط الحياة قد يُساهم في تحسين الأعراض لدى بعض الحالات، إلا أن مقدمي الرعاية الصحية يعتمدون بشكل أساسي على العلاج النفسي والأدوية في معالجة هذه الحالة. وتؤكد التقارير الطبية على أن المرأة التي تعاني من اكتئاب الحمل ليست وحدها، فالاكتئاب يُعد من الحالات الطبية الشائعة التي يمكن علاجها بفعالية.

من هن الأكثر عرضة للإصابة باكتئاب الحمل؟

تتزايد احتمالية الإصابة بـاكتئاب الحمل لدى النساء اللاتي لديهن تاريخ شخصي أو عائلي من اضطرابات القلق، واضطراب الهلع، والأمراض النفسية المختلفة بما في ذلك الوسواس القهري، واضطرابات المزاج مثل الاكتئاب واكتئاب ما بعد الولادة.

كما أن هناك عوامل أخرى تزيد من خطر الإصابة، منها:

الحمل بطفل يعاني من مشكلة صحية أو احتياجات خاصة.

مواجهة أحداث حياتية مرهقة كالطلاق، أو المشاكل الصحية أو المالية، أو صعوبات العمل.

الحمل بتوأم أو ثلاثة توائم.

الحمل غير المخطط له.

عدم وجود شريك داعم أو شبكة اجتماعية قوية من الأهل والأصدقاء أثناء الحمل.

صعوبات الحمل والعقم.

وتشير الإحصائيات إلى أن اكتئاب الحمل شائع جدًا، حيث يعتقد الباحثون أنه من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا التي تواجهها النساء الحوامل.

الأسباب الكامنة وراء اكتئاب الحمل

تلعب عدة عوامل دورًا في تحديد مدى قابلية المرأة للإصابة بالاكتئاب خلال فترة الحمل، ويُعد التاريخ الشخصي أو العائلي لاضطرابات المزاج من أبرز هذه العوامل. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي التغيرات الهرمونية المصاحبة للحمل إلى تقلبات في المزاج، وقد ينجم الاكتئاب عن اختلال في مستويات المواد الكيميائية في الدماغ.

كما أن التغيرات الجسدية المصاحبة للحمل، ومتاعبه، والمخاوف المالية، والقلق بشأن المسؤوليات الجديدة قد تساهم في ظهور الاكتئاب، وتكون هذه التحديات أكثر تأثيرًا على النساء الأكثر عرضة للإصابة بهذا الاضطراب.

الأعراض المصاحبة لاكتئاب الحمل

من الطبيعي أن تشعر المرأة الحامل ببعض الحزن أو القلق بشكل مؤقت، إلا أن أعراض الاكتئاب تستمر لفترة أطول وقد تتفاقم مع مرور الوقت، وتشمل هذه الأعراض:

القلق والتوتر المفرط والأفكار غير المنطقية.

تغيرات في الشهية وفقدان أو زيادة الوزن غير المبررة (بخلاف التغيرات الطبيعية للحمل).

انخفاض الاهتمام بالأنشطة الممتعة سابقًا والانسحاب من الأصدقاء والعائلة والتفاعلات الاجتماعية.

الشعور بالتعب المفرط أو النوم لساعات طويلة أو صعوبة النوم والأرق.

مشاعر الحزن واليأس والخدر أو "الفراغ" والشعور بالذنب.

سرعة الانفعال والبكاء المفرط وتقلب المزاج.

فقدان الاهتمام بالعلاقة الجنسية وصعوبة التواصل مع الشريك.

أعراض جسدية غير ناجمة عن حالة صحية أخرى مثل الصداع وآلام العضلات ومشاكل الجهاز الهضمي.

صعوبات في التركيز والتذكر والتفكير المنطقي واتخاذ القرارات.

في الحالات الشديدة، قد تراود المرأة أفكار حول إيذاء نفسها أو الجنين

خيارات العلاج المتاحة لاكتئاب الحمل

يقوم مقدمو الرعاية الصحية بعلاج اكتئاب الحمل من خلال مجموعة من الخيارات العلاجية تشمل:

العلاج السلوكي المعرفي (CBT): وهو نوع من العلاج يساعد على تغيير أنماط التفكير السلبية وتطوير طرق أكثر إيجابية للتعامل مع المخاوف والمواقف المختلفة.

العلاج بين الأشخاص (IPT): ويركز على تحسين العلاقات الاجتماعية وبناء شبكة دعم قوية.

الأدوية المضادة للاكتئاب: مع استشارة الطبيب المختص لاختيار الأدوية الآمنة للاستخدام أثناء الحمل والرضاعة.

العلاج النفسي (العلاج بالكلام): يتيح للمرأة التعبير عن مشاعرها وتطوير آليات للتكيف والتعامل مع تقلبات المزاج.

نصائح لإدارة اكتئاب الحمل

بالإضافة إلى العلاج الطبي، هناك بعض الخطوات التي يمكن للمرأة اتخاذها لتحسين مزاجها ونظرتها للحياة أثناء الحمل، وتشمل:

البحث عن شبكة دعم: التواصل مع أمهات حوامل أخريات وتبادل الخبرات والمخاوف.

إعطاء الأولوية للصحة: ممارسة التمارين الرياضية المناسبة للحمل، والتركيز على التغذية الصحية، وتناول فيتامينات ما قبل الولادة، والحصول على قسط كافٍ من النوم، والإقلاع عن التدخين وتجنب الكحول.

الاستعداد للطفل: الالتزام بمواعيد الرعاية الصحية قبل الولادة، والتعرف على مراحل نمو الجنين، وتخصيص وقت للتحضير لقدوم الطفل.

الحفاظ على النشاط الاجتماعي: قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والشريك والخروج من المنزل.

تجربة التأمل: ممارسة اليوجا والتأمل وتمارين التنفس لتقليل التوتر والقلق.

من خلال الوعي بأعراض اكتئاب الحمل والبحث عن الدعم والعلاج المناسب، يمكن للمرأة الحامل التغلب على هذه الحالة والتمتع بحمل صحي وسعيد.

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