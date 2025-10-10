فتح باب التصويت في انتخابات الأطباء ودعوة الأعضاء للالتزام بميثاق الشرف الانتخابي

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء 2025، برئاسة الدكتور عمرو محمد علي، فتح باب التصويت بلجان الاقتراع في الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساءً، يعقبها غلق صناديق التصويت وبدء عملية الفرز داخل مقار النقابات الفرعية بمختلف المحافظات.

وشددت اللجنة على أن عملية التصويت ستتم بشكل سري ومنفرد داخل كابينة أو ساتر مخصص، باستخدام بطاقات ملونة تميز كل مستوى انتخابي، مؤكدة أن أي شكل من أشكال الدعاية داخل مقار الاقتراع محظور تمامًا، حفاظًا على حياد العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.

الالتزام بميثاق الشرف الانتخابي

ودعت اللجنة جميع المرشحين إلى الالتزام بميثاق الشرف الانتخابي، الذي يهدف إلى ترسيخ القيم النقابية والمبادئ الأخلاقية التي تحكم العلاقات بين الأطباء، وتعزيز روح الزمالة والمنافسة الشريفة خلال فترة الانتخابات.

ويتضمن ميثاق الشرف الانتخابي تسعة بنود أساسية، شددت اللجنة على ضرورة الالتزام بها، وجاءت على النحو التالي:

1. إعلاء مبادئ المنافسة الشريفة القائمة على الاحترام المتبادل بين الزملاء.



2. حق كل مرشح في التعريف بنفسه وبرنامجه الانتخابي بجميع الوسائل المتاحة، سواء في المنشآت الطبية الحكومية أو الخاصة.



3. تسهيل مهمة المرشحين من قِبل مديري المنشآت الطبية الحكومية والخاصة، بما يتيح لهم لقاء الأطباء وعرض برامجهم دون تمييز.



4. امتناع المرشحين ومؤيديهم عن المساس بوسائل الدعاية الخاصة بالآخرين، سواء بالإزالة أو التشويه.



5. استخدام مواد دعائية يسهل إزالتها بعد انتهاء العملية الانتخابية، حفاظًا على المظهر العام للمقار الطبية والنقابية.



6. الالتزام بالموضوعية عند نقد برامج المنافسين أو سيرتهم المهنية أو النقابية، دون تجريح أو تشويه.



7. عدم الزج بالمعتقدات الدينية أو المواقف السياسية في العملية الانتخابية، باعتبار النقابة كيانًا جامعًا لكل الأطباء على اختلاف توجهاتهم.



8. احترام قواعد وإجراءات الانتخابات والتعاون الكامل مع لجان الإشراف لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.



9. احترام النتائج النهائية باعتبارها التعبير الأصدق عن إرادة جموع الأطباء واختيارهم الحر لممثليهم.

وأكدت اللجنة العامة أن الالتزام بميثاق الشرف الانتخابي يمثل حجر الأساس لضمان انتخابات نزيهة ومسؤولة تعكس القيم المهنية للنقابة، مشيرة إلى أن نجاح العملية الانتخابية يعتمد على وعي الأطباء بأهمية المشاركة وتغليب روح الزمالة على أي شكل من أشكال التنافس الشخصي.

