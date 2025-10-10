انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء اليوم، منافسة شرسة بين "ائتلاف أطباء مصر" و"قائمة المستقبل"، ونداء من لجنة الانتخابات للأعضاء

تنطلق صباح اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء وسط أجواء من المنافسة القوية بين القوائم المرشحة، ومشاركة مرتقبة من آلاف الأطباء على مستوى الجمهورية.

دعوة لجميع الأطباء المقيدين بجداول النقابة للمشاركة في الانتخابات

ووجهت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، برئاسة الدكتور عمرو محمد علي، الدعوة إلى جميع الأطباء المقيدين بجداول النقابة، والبالغ عددهم أكثر من 270 ألف طبيب، للمشاركة في عملية التصويت واختيار ممثليهم في مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات.

منافسة بين قائمتين "قائمة ائتلاف أطباء مصر وقائمة المستقبل"

وتشهد الانتخابات التجديد النصفي منافسة بين قائمتين هما قائمة ائتلاف أطباء مصر وقائمة المستقبل.

ويتنافس المرشحون على 12 مقعدًا بمجلس النقابة العامة، منهم ثلاثة مقاعد للأطباء فوق السن الذين تجاوزت مدة قيدهم في النقابة 15 عامًا، وثلاثة مقاعد للأطباء تحت السن الذين لم تبلغ مدة قيدهم 15 عامًا، بالإضافة إلى ستة مقاعد أخرى تمثل القطاعات الجغرافية المختلفة، وانتخاب نصف عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة.

وأكدت اللجنة العامة المشرفة أن العملية الانتخابية سوف تجرى وفق قواعد واضحة وإجراءات دقيقة تضمن الشفافية والنزاهة، مشيرة إلى أن عملية الاقتراع ستبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساءً، مع السماح للأطباء المتواجدين داخل مقار اللجان قبل الموعد المحدد بالإدلاء بأصواتهم حتى الانتهاء من التصويت بالكامل.

الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية

وأوضحت اللجنة أن الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية تتضمن حضور أعضاء اللجنة من الهيئة القضائية وممثلي لجنة الإشراف بالنقابة وثلاثة من وكلاء المرشحين، وفي حال غيابهم يتم اختيار ناخبين من الحاضرين لضمان اكتمال النصاب، إضافة إلى التأكد من جاهزية مقار الاقتراع واستيفائها لكافة التجهيزات المطلوبة مثل الكبائن أو السواتر التي تضمن سرية التصويت وعدم التأثير على إرادة الناخبين.

وأشارت إلى أن اللجنة ستتولى مراجعة واستلام الكشوف والبطاقات الانتخابية والنماذج الخاصة بالاقتراع، بعد فض الشمع الأحمر من الصناديق بحضور مندوبي النقابة العامة، كما سيتم التأكد من خلو صناديق الاقتراع قبل غلقها بالشمع الأحمر استعدادًا لبدء التصويت.

موظفين لكل صندوق انتخابي

وتتضمن العملية التنظيمية وجود موظفين لكل صندوق انتخابي، أحدهما مسؤول عن التحقق من شخصية الناخب عبر كارنيه النقابة أو مستند رسمي، والآخر مسؤول عن تسليم بطاقات التصويت والتأكد من وضعها في الصندوق بشكل صحيح. وبعد الإدلاء بالصوت، يقوم الطبيب بغمس إصبعه في الحبر الفسفوري كإجراء يضمن عدم تكرار التصويت.

وأكدت اللجنة أنه يحق لكل مرشح أو وكيله، بموجب توكيل رسمي من النقابة أو الشهر العقاري، دخول مركز الاقتراع لمتابعة سير العملية الانتخابية، كما يحق لممثلي الجمعيات والمنظمات المصرح لها بالمراقبة من قبل اللجنة العامة الحضور وتسجيل بياناتهم في كشوف المراقبين.

يمنع منعا باتا القيام بأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية

وشددت اللجنة على أنه يمنع منعًا باتًا القيام بأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية داخل مقار اللجان أو محيطها المباشر، كما يُحظر استخدام مكبرات الصوت أو التأثير على الناخبين بأي وسيلة. ويُناط برئيس اللجنة في كل نقابة فرعية حفظ النظام داخل المقر، وله الحق في الاستعانة بقوات الأمن عند الضرورة.

وبحسب القواعد الإرشادية المعلنة، فإن عملية فرز الأصوات ستُجرى في مقر اللجان ذاتها فور إغلاق الصناديق، بحضور المرشحين أو وكلائهم والمراقبين، حيث يتم فرز أصوات المرشحين على مقاعد النقابة العامة أولًا، ثم مرشحي النقابات الفرعية، مع تحرير محاضر رسمية مفصلة بنتائج كل صندوق انتخابي.

وسيُعتبر الصوت الانتخابي باطلًا في حال انتخب الطبيب عددًا أكثر أو أقل من المطلوب في البطاقة الانتخابية، أو إذا دوّن أي عبارة على ورقة الاقتراع.

وبعد الانتهاء من الفرز، يتم إعلان نتيجة النقابة الفرعية داخل مركز الاقتراع، فيما تُرسل نتائج النقابات العامة والقطاعات الجغرافية إلى اللجنة العامة بالنقابة في القاهرة، لإجراء الحصر النهائي وإعلان النتائج الرسمية.

كما سيتم جمع جميع النماذج المستخدمة في العملية الانتخابية، وكشوف الناخبين، وبطاقات التصويت، في صناديق مغلقة ومشمعة بالشمع الأحمر، وتسليمها لمندوب النقابة العامة لإيداعها لدى اللجنة العامة، حفاظًا على سلامة المستندات وسرية البيانات.

ودعت اللجنة العامة للانتخابات جميع الأطباء إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في انتخابات التجديد النصفي، مؤكدة أن مشاركة الأطباء في اختيار ممثليهم تعد خطوة أساسية لتعزيز العمل النقابي والحفاظ على وحدة الصف المهني، وضمان تمثيل الأطباء بأصواتهم الحرة في مجلس النقابة خلال المرحلة المقبلة.

