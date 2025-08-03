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رياضة

رسميًّا، لانس الفرنسي يستعير سعود عبد الحميد

سعود عبد الحميد
سعود عبد الحميد

أعلن نادي لانس الفرنسي، عن تعاقده مع الظهير الأيمن الدولي السعودي، سعود عبد الحميد، قادمًا من روما الإيطالي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مساء اليوم الأحد.

تقديم سعود عبد الحميد على طريقة فيلم كرتوني

وعبر حسابه على منصة "إكس"، استوحى لانس، فكرة تقديم سعود، من المسلسل الكارتوني الشهير "ذا سيمبسونس".

وظهر نجم الهلال السعودي السابق، في صورة شخصية كارتونية، تحضر إلى ملعب بولار دولولي معقل النادي الفرنسي، ليصبح ضمن أفراد عائلة "لانسيوس"، على غرار "سيمبسونز".

وانتقل صاحب 26 عامًا، إلى لانس، للحصول على فرصة المشاركة بصورة أكبر.

أرقام سعود عبد الحميد 

وشارك سعود في 8 مباريات فقط مع ذئاب روما، على مستوى جميع المسابقات، وسجل هدفًا وحيدًا وصنع مثله.

وبحسب تقارير عالمية، فإن لانس نجح في التغلب على مواطنه تولوز، الذي سعى أيضا للتعاقد مع سعود عبد الحميد.

ومن المقرر أن يشارك لانس في الدوري الأوروبي، خلال الموسم المقبل.

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