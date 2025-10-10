السيطرة على حريق مخزن مواد غذائية بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية، من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن مواد غذائية بشقة في الدور الأرضي بمنطقة منطى التابعة لمركز قليوب، دون وقوع أي خسائر بشرية.

السيطرة على حريق نشب داخل مخزن مواد غذائية بشقة بالقليوبية

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة بالطابق الأرضي تستخدم كمخزن للمواد الغذائية بمنطقة منطى.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، ونجحت القوات في السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

وأسفر الحريق عن تلفيات في بعض محتويات المخزن، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وجارٍ انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وتحديد أسبابه وحصر الخسائر المادية، كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.