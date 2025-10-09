الخميس 09 أكتوبر 2025
السيطرة على حريق بمحل أحذية ببنها

حريق بمحل احذية بالقليوبية،
حريق بمحل احذية بالقليوبية، فيتو

شهد شارع كلية التجارة أمام إستاد بنها بمحافظة القليوبية، اليوم، حريقًا محدودًا داخل أحد محال الأحذية بالدور الأرضي لعقار مكون من طابق واحد، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المحال والعقارات المجاورة.

محافظ القليوبية ووزير قطاع الأعمال يبحثان تعظيم الاستفادة من أصول الدولة

ضبط وكر لترويج السموم بقرية ميت العطار في القليوبية

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بوقوع حريق داخل محل أحذية بشارع كلية التجارة أمام ستاد بنها.

وانتقلت قوات الحماية المدنية  القليوبية والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بسيارة إطفاء واحدة مجهزة، حيث تمكنت القوات من السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده، دون تسجيل أي إصابات أو حالات اختناق بين المواطنين أو العاملين بالمحل.

وبالفحص المبدئي، تبين أن الحريق نشب داخل المحل نتيجة اشتعال محدود في بعض الأحذية والمواد القابلة للاشتعال، وجارٍ تحديد سبب الحريق بمعرفة المعمل الجنائي، كما جرت عمليات تبريد موقع الحريق لضمان عدم تجدده.

