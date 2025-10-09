50 مرشحًا حتى الآن، لجنة شمال بنها تستقبل طلبي ترشح لانتخابات النواب اليوم الخميس

شهدت محكمة شمال بنها الابتدائية بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، انطلاق أعمال اللجنة العليا لتلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025، في يومها الثاني إذ استقبلت اللجنة اليوم طلبي ترشح فقط ليرتفع أعداد المتقدمين إلى 50 مرشحا في اليوم الثاني لتلقي طلبات الراغبين في خوض السباق الانتخابي.

وترأس اللجنة المستشار خالد ممدوح خضر، رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية ورئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية، وعضوية المستشار شفيق سعيد، مساعد رئيس المحكمة، وبأمانة ياسر جاد، أمين المحكمة.

وشهد محيط المحكمة توافدًا مكثفًا من المرشحين المحتملين وسط إجراءات أمنية مشددة أشرفت عليها مديرية أمن القليوبية، حيث تم تخصيص مكان مجهز داخل المحكمة لتيسير استقبال وتلقي طلبات الترشح وسط تنظيم وانسيابية في الإجراءات.

وأوضح المستشار خالد ممدوح خضر أن اللجنة بدأت عملها في تمام التاسعة صباحًا واستمرت حتى الخامسة مساءً، وفقًا للجدول الزمني المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن العمل سيستمر يوميًا حتى انتهاء المدة القانونية لتلقي الطلبات.

وأكد رئيس اللجنة أنه تم اتخاذ إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة لضمان سير العمل بسهولة، لافتًا إلى أن من يرغب في الترشح عليه استيفاء جميع المستندات المطلوبة، والتي تشمل:

السيرة الذاتية موضحًا بها الخبرات العلمية والعملية

صحيفة الحالة الجنائية

بيان الحالة الحزبية أو المستقلة

إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادلها

شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا

إيصال سداد مبلغ التأمين وقدره 30 ألف جنيه بخزانة المحكمة

وفتح حساب بنكي أو بريدي مخصص للدعاية الانتخابية لدى البنك الأهلي أو بنك مصر أو البريد المصري.

وأشار المستشار خضر إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية والنظام في استقبال طلبات المرشحين، تمهيدًا لإجراء انتخابات نزيهة تعكس إرادة الناخبين بمحافظة القليوبية.

