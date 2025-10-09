الصحة: مستشفى مبرة مصر القديمة يستقبل سنويًا 18 ألف حالة بقسم الطوارئ

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، عددًا من الأقسام والوحدات الطبية الجديدة بمستشفى مبرة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها لخدمة المواطنين.

عيادات متخصصة لقلب الأطفال

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير افتتح عيادات متخصصة لقلب الأطفال تشمل (عيادات تشخيصية، جهاز رسم قلب بالمجهود، جهاز الطاولة المائلة، وجهاز إيكو ثلاثي الأبعاد بتقنية الذكاء الصناعي)، بالإضافة إلى وحدة رعاية مركزة جديدة بسعة 26 سريرًا، ووحدتي غسيل كلوي، وقسم طوارئ جديد بسعة 9 أسرّة، كما تفقد الوزير وحدة رعاية المبتسرين وقسم جراحة الأطفال بسعة 20 سريرًا، مشيدًا بجاهزية الأقسام وكفاءتها العالية.

وأكد الوزير التزام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم لضمان استدامة الخدمات الصحية بجودة وشمولية، معبرًا عن شكره للقائمين على هذا الإنجاز، ومشيرًا إلى أن هذه التوسعات ستسهم في تحسين تجربة المرضى وتعزيز الخدمات الطبية المتخصصة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مستشفى مبرة مصر القديمة يستقبل سنويًا 18 ألف حالة بقسم الطوارئ، 500 حالة قسطرة قلبية، 300 حالة قسطرة مخية وطرفية، 3 آلاف حالة قلب مفتوح، و1800 حالة رعاية مركزة. كما يتردد على العيادات الخارجية 84,200 مريض، مع إجراء 15 جراحة معقدة للأطفال والمبتسرين، 100 قسطرة قلب أطفال، 62 عملية TAVI (تغيير الصمامات بالقسطرة)، و100 عملية CTO باستخدام الشنيور الطبي.

حضر الافتتاح الدكتور محمد شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية، والدكتور خالد لاشين، مدير عام المستشفى، والدكتور هاني إمبابي، مدير الخدمات الفنية والطبية بالمؤسسة، والدكتور هشام الفخراني، مدير الخدمات الطبية بالمؤسسة، والدكتورة هناء عبدالستار، نائب مدير المستشفى، والدكتور محمد عبدالمنعم سالم، مدير الخدمات الطبية بالمستشفى، والدكتورة نعمة ناصر، نائب مدير مستشفى مبرة المعادي.

