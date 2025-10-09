هيئة الدواء تبحث مع فاكسيرا توطين صناعة اللقاحات وتعزيز الأمن الدوائي

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا مع قيادات الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، برئاسة الدكتور شريف الفيل، رئيس مجلس إدارة الشركة، لمتابعة آليات التصنيع المحلي لعدد من اللقاحات الهامة، وذلك في إطار حرص الهيئة على دعم جهود الدولة في توطين صناعة اللقاحات الحيوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الاستراتيجية.

استكمال دراسات التكافؤ الحيوي والجودة

تناول الاجتماع آليات الموقف التنفيذي لمراحل التصنيع المختلفة، ومناقشة خطط استكمال دراسات التكافؤ الحيوي والجودة، إلى جانب الجداول الزمنية المقترحة لتوريد المواد الخام واستيفاء متطلبات التسجيل والتفتيش الفني.

ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تولي ملف توطين صناعة اللقاحات أولوية قصوى ضمن استراتيجيتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التصنيع المحلي للمستحضرات الحيوية والمنتجات الاستراتيجية.

وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تعزيز الثقة الدولية في قدرات مصر التصنيعية، وتمكينها من إنتاج لقاحات ذات جودة عالمية، بما يرسخ مكانتها على خريطة الدول الرائدة في مجال الصناعات الدوائية والمستحضرات الحيوية.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تقديم الدعم الفني والتنظيمي اللازم لشركات الإنتاج الوطنية، بما يضمن تسريع وتيرة التصنيع المحلي وتحقيق أعلى معايير الجودة والمأمونية، مؤكدًا أن التعاون مع شركة فاكسيرا يمثل نموذجًا فاعلًا للشراكة الوطنية في هذا المجال الحيوي.

ومن جانبهم أكد ممثلو فاكسيرا التزام الشركة بخطط توطين إنتاج اللقاحات الحيوية، وسعيها لتعزيز التعاون مع هيئة الدواء المصرية في مختلف مراحل التصنيع والتسجيل، مما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مجال إنتاج اللقاحات، وتحقيق الاكتفاء المحلي وتلبية احتياجات السوقين المحلي والإقليمي.

توطين صناعة اللقاحات الحيوية



كما أشاد ممثلو فاكسيرا بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في دعم منظومة التصنيع الوطني، مؤكدين أن الهيئة تمثل شريكًا استراتيجيًا فاعلًا في تحقيق رؤية الدولة نحو توطين صناعة اللقاحات الحيوية، وثمَّنوا جهود الهيئة في تذليل العقبات التنظيمية والفنية أمام المصنعين، وسرعة الاستجابة لاحتياجات الشركات الوطنية من الدعم الفني والإشراف الرقابي، بما يعكس كفاءة المنظومة الدوائية المصرية وقدرتها على مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي.

شارك في الاجتماع من جانب الهيئة: د. أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الادارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، د. أسماء فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، د. أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية.

ومن جانب شركة فاكسيرا اللواء أمير جودة رئيس مجلس إدارة شركة الأمصال، الدكتورة هناء عمر، استشاري التسجيل بالشركة القابضة، الدكتورة فيروز محيي الدين، مدير إدارة التسجيل، الدكتورة هبه على رئيس قطاع العمليات بالشركة القابضة، الدكتورة هدى سامى مدير إدارة الرقابة على الانتاج، الدكتورة سماح سامى، مدير ادارة توكيد الجودة.

يأتي الاجتماع في ضوء رؤية الدولة المصرية لتعزيز القدرات الوطنية في تصنيع المستحضرات الحيوية واللقاحات، بما يعزز الأمن الدوائي والصحي الوطني ويضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال إنتاج اللقاحات بالمنطقة.

