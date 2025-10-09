وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد إدارة المعامل والمعمل المشترك

ويشيد بتطوير منظومة التحاليل والأجهزة..

أجرى الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، جولة تفقدية شاملة بإدارة المعامل والمعمل المشترك بالمديرية، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات السيد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالمتابعة الميدانية المستمرة ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ورافقه خلال الجولة الدكتور أحمد الدمرداش، مدير إدارة المعامل، حيث تفقدا عددًا من الأقسام والمعامل المختلفة، شملت معمل الفيروسات الخاص بمرضى الغسيل الكلوي، ومعمل البلمرة المتسلسلة (PCR)، ومعمل الغدة الدرقية لحديثي الولادة، والمعمل البكتريولوجي، ومعمل الشهادات الصحية، ومعمل المزارع، واطلعا على سير العمل ومستوى الأداء الفني والإداري بها.

كما اطمأن وكيل الوزارة على أحدث الأجهزة التي تم تزويد المعمل بها، ومن بينها جهاز النظام الآلي الكامل للتعرف على البكتيريا والخمائر واختبار حساسيتها للمضادات الحيوية، والذي يُعد نقلة نوعية في دقة وسرعة التشخيص المعملي.

تفقد معمل السموم بأقسامه

وتفقد معمل السموم بأقسامه المختلفة، والتي تشمل معمل السموم الفطرية، ومعمل متبقيات المبيدات، ومعمل التسمم الغذائي، حيث استعرض أحدث الأجهزة التي تم دعم المعمل بها، ومن أبرزها جهاز الكروماتوجراف الغازي المزود بمطياف الكتلة المتتالي (GC-MS/MS)، وجهاز الكروماتوجراف السائل المزود بمطياف الكتلة المتتالي (LC-MS/MS)، والتي تُمكّن من الكشف الدقيق عن الملوثات والعناصر السامة في العينات المختلفة.

كما شملت الجولة المعمل الكيماوي بأقسامه المختلفة: معمل المواد المضافة، ومعمل المعادن الثقيلة، ومعمل المياه الكيماوي، ومعمل الصرف، ومعمل المتفرقات، حيث اطلع على الأجهزة الحديثة التي تم تزويده بها، مثل جهاز الكروماتوجراف السائل عالي الأداء (HPLC)، وجهاز قياس البروتين، وجهاز تقدير الألياف.

وفي ختام جولته، تفقد وكيل الوزارة معمل المخدرات والخدمات المقدمة للمرشحين لمجلس النواب، مؤكدًا على أهمية دقة النتائج وسرعة الأداء في تقديم الخدمات المعملية، باعتبارها جزءًا محوريًا من المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأشاد الدكتور حمودة الجزار بجهود العاملين بإدارة المعامل والمعمل المشترك، ودورهم البارز في دعم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية، موجهًا بمواصلة التطوير والتدريب المستمر بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين

