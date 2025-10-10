محافظ الإسماعيلية يهنئ سارة سمير لحصدها 3 فضيات ببطولة العالم للأثقال

هنأ اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الرباعة والبطلة سارة سمير بطلة رفع الأثقال، لحصدها 3 فضيات في وزن 77 كجم ببطولة العالم المقامة في النرويج في الخطف والكلين والمجموع.

وحصدت سارة سمير لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال 3 ميداليات فضية، خلال مشاركتها في منافسات بطولة العالم للكبار، المقامة حاليًّا في النرويج.

وحصدت سارة سمير فضية الخطف بثقل قدره 112 كجم، وفضية النطر والكلين بثقل قدره 140 كجم، وفضية المجموع بثقل قدره 252 كجم.

رصيد سارة سمير في بطولات العالم

ورفعت سارة سمير رصيدها من ميداليات بطولات العالم إلى 13 ميدالية، بينها 7 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية.

قائمة منتخب رفع الأثقال

ويشارك منتخب مصر في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال، بفريق يضم 5 لاعبين وهم:

السيد علي عطية (60 كجم)

عبد الرحمن يونس (79 كجم)

سارة سمير (77 كجم)

رحمة أحمد (86 كجم)

كريم كحلة (94 كجم)

وعلى صعيد آخر كان قد افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والبطلة الأولمبية سارة سمير، في وقت سابق صالة رفع الأثقال الدولية "سارة سمير" بالقرية الأولمبية التابعة لقناة السويس.

أبرز الحضور خلال الافتتاح

وذلك في حضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، واللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظ الإسماعيلية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومسؤولي القرية الأولمبية لقناة السويس، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم الأنشطة الرياضية وتنمية المجتمع المحلي.

كما حضر الافتتاح نخبة من المعنيين برياضة رفع الأثقال محليا وإفريقيا ودوليا برئاسة محمد حسن جلود رئيس الاتحاد الدولي، والمهندس خالد مهلهل نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي، والمهندس منار الدين الشلي، أمين عام الاتحاد الإفريقي، ومحمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

معلومات عن صالة رفع الأثقال الدولية

وتعد صالة رفع الأثقال الدولية أحدث منشآت القرية الأولمبية لقناة السويس، والأولى من نوعها في محافظة الإسماعيلية التي تستوفي كافة اشتراطات الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، سواء للتدريب أو لاستضافة البطولات.

