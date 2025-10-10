الجمعة 10 أكتوبر 2025
محافظات

احتفالا بالعيد القومي للمحافظة، نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية

مسجد أبو بكر الصديق
مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية، فيتو

تنقل إذاعة القرآن الكريم شعائر صلاة الجمعة اليوم، من مسجد أبو بكر الصديق، في محافظة الإسماعيلية، وذلك احتفالا بالعيد القومي للمحافظة.   

تنفيذ مشروعات الرصف والصيانة بعدد من مراكز الإسماعيلية (صور)

صحة الإسماعيلية تفحص مصادر المياه بـ 95 منشأة تعليمية

نقل صلاة الجمعة 

ويقدم لصلاة الجمعة التى تبث عبر ترددات إذاعة القرآن الكريم والإذاعة المصرية، الإذاعى وليد الحسيني.  

خطبة الجمعة اليوم 

كما يؤدي خطبة الجمعة فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية.  

حدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة  10 من  أكتوبر 2025م، الموافق 18 من ربيع الآخر 1447هـ، بعنوان  "صحح مفاهيمك".  

"صحح مفاهيم” موضوع خطبة الجمعة 

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التعريف بمبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها وزارة الأوقاف وهدفها، والكلام بالتفصيل عن ثلاثة محاور للمبادرة وهي: (الغش في الامتحانات، وتخريب الممتلكات العامة، والخلافات الأسرية باعتبارها من أسباب الطلاق).

 

الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة إلى مختلف محافظات الجمهورية
 

وفي سياق متصل واصلت وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعزيز منظومة القيم الدينية والوطنية، حيث أطلقت، اليوم الجمعة 3 من أكتوبر 2025م، عددًا من القوافل الدعوية الموسعة إلى مختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة شاملة للتوسع في العمل الدعوي الميداني، وتفعيل الشراكة المؤسسية مع المؤسسات الدينية.

وجاء في طليعة هذه الجهود انطلاق قافلة دعوية كبرى إلى محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، شارك فيها سبعة من علماء الأزهر، وعشرة من علماء الأوقاف، وثلاثة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء، وتنقلت القافلة بين منطقتي وادي العمر والقسيمة، وشملت أداء خطبة الجمعة وعددًا من الدروس واللقاءات الجماهيرية الداعمة لأهالي سيناء.

كما انطلقت ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف إلى محافظات: (الوادي الجديد، والغربية، وجنوب سيناء)، شارك فيها نخبة من العلماء من الجانبين، وأدوا خطبة الجمعة، وشاركوا في لقاءات دعوية هادفة ترسّخ مفاهيم الانتماء وتنشر الوعي الديني المستنير.

وتوجهت أيضًا هذا الأسبوع قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية بمحافظات: (البحر الأحمر، ومطروح، والوادي الجديد، وجنوب سيناء)، في إطار حرص الوزارة على تعزيز حضورها الدعوي والتوعوي في المناطق النائية والحدودية، والوصول برسالتها إلى جميع فئات المجتمع.

