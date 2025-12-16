خبير في العلاقات الدولية: السودان مرشحة لكوارث إنسانية ومهددة بالتقسيم بسبب الحرب

18 حجم الخط

أكد الدكتور نبيل نجم الدين، خبير العلاقات الدولية، أن الأزمة السودانية تدخل منحدرا بالغ الخطورة نتيجة دخول أطراف إقليمية تعبث بمستقبل السودان، وما يجرى بالسودان أفظع مما يعلمه الناس، فهذه الحرب التى دخلت شهرها الـ33، خلفت 155 ألف قتيل، أي أن الحرب الأهلية فى السودان أسقطت ضعف عدد قتلى غزة، وعدد الذين نزحوا من بيوتهم تجاوز 14 مليون سودانى نتيجة هذه الحرب العبثية.

الكوارث التى يعيشها المواطن السودانى بسبب الحرب

وأوضح نبيل نجم الدين، فى تصريح لـ"فيتو"، أن الكوارث التى يعيشها المواطن السودانى بسبب الحرب عديدة، فكل البنية التحتية تدمرت؛ الطرق ومحطات الكهرباء ومحطات المياه والمستشفيات، حتى مطار الخرطوم.. والذين لم ينزحوا من ديارهم يعانون من قلة الطعام والدواء، مشيرا إلى أن ذلك الصراع الكارثي لم يحدث مثله فى تاريخ السودان منذ قيامه، خاصة أن القتال مستمر بين طرفيه، وهما: الجيش السودانى بقيادة عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى، وميليشيا الدعم السريع بقيادة حميدتى، دون أن ينجح طرف فى القضاء على الآخر.

فتح الباب لدول من خارج الإقليم.. كل منهم يسعى لدفع أجندته

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن ما يجرى فى السودان بين أبناء الوطن الواحد أمر مرعب؛ فهذا العبث الجنونى فتح الباب للأيدي الإقليمية ودول من خارج الإقليم؛ كل منهم يسعى لدفع أجندته من خلال هذه الحرب، وهنا يمكننا القول إن السودان بالنسبة لمصر ملف أمن قومى من الدرجة الأولى؛ فمصر تسعى لإيقاف هذه الحرب التى ستنعكس آثارها على 7 دول، خاصة أن مصر جزء من دول الرباعية؛ أمريكا ومصر والسعودية والإمارات، التى تعمل لإيقاف الحرب فى السودان.

وأضاف نبيل نجم الدين أن الوقت قد حان لإيقاف هذه الحرب فى ظل الضغوط الدولية وفشل أطراف الصراع فى فرض طرف لأجندته على الآخر، فضلا عن قيام المنظومة الأوروبية بفرض عقوبات على أطراف الصراع لإيقاف الحرب التى وصفتها الأمم المتحدة بأنها مأساة إنسانية لا مثيل لها فى العالم خلال 50 عاما مضت، وبالتالى على طرفى الصراع التفكير فيما يجرى لأنه يعرض السودان للخطر الجسيم وتقسيم السودان إلى شرق وغرب، وهو ما لا تقبل به مصر.

