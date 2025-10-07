أشرف صبحي يطمئن على بعثة منتخب رفع الأثقال المشاركة في بطولة العالم

اطمأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على بعثة المنتخب القومي لرفع الأثقال المشاركة في بطولة العالم للكبار المقامة بدولة النرويج خلال الفترة الحالية، والتي تشهد مشاركة قوية من أبطال مصر في مختلف الأوزان.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة لا تدخر جهدًا في دعم المنتخبات الوطنية وتوفير كل الإمكانات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج ورفع راية مصر في المحافل الدولية والبطولات العالمية والقارية.

ويشارك منتخب رفع الأثقال في البطولة بخمسة أبطال هم: السيد علي عطية (وزن 60 كجم) وعبد الرحمن يونس (وزن 79 كجم) وسارة سمير (وزن 77 كجم)، واللاعبة رحمة أحمد (وزن 86 كجم)، واللاعب كريم كحلة (وزن 94).

من ناحية أخرى، عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مطولًا أنهى خلاله كافة الخلافات بين أكبر مؤسستين رياضيتين على مستوى القارة الأفريقية، وهما اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "الأنوكا"، واتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية "الأوكسا"، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على استقرار المنظومة الرياضية الأفريقية وتهيئة الأجواء لاستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027.

وحضر الاجتماع مصطفى براف، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "الأنوكا"، واللواء أحمد ناصر، رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية "الأوكسا"، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، حيث قاد الوزير حوارًا مثمرًا أسفر عن تقريب وجهات النظر وتأكيد التنسيق الكامل بين الجانبين.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية ستظل حريصة على دعم وحدة المؤسسات الرياضية الأفريقية والعمل على تعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، مشيرًا إلى أن استضافة مصر للألعاب الأفريقية ستكون نموذجًا للنجاح والتعاون الأفريقي المشترك تحت راية واحدة.

وأشاد الحضور بالدور الكبير الذي قامت به الدولة المصرية، ممثلة في وزير الشباب والرياضة، في رأب الصدع بين المؤسستين الرياضيتين، وتوحيد الرؤى بما يخدم مصلحة القارة الأفريقية واستعداداتها لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027، مؤكدين أن هذا الموقف يعكس المكانة القيادية لمصر على الصعيدين القاري والدولي.

