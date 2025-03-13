طريقة عمل البط فى الفرن، أكلة مميزة على الإفطار
طريقة عمل البط فى الفرن، البط من لحوم الطيور الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وعادة يقدم فى عزومات رمضان والمناسبات.
وطريقة عمل البط فى الفرن، سهلة وبسيطة ويمكن إضافة النكهات المختلفة حسب الرغبة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل.
وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل البط فى الفرن.
مكونات عمل البط فى الفرن:-
بطة متوسطة الحجم (حوالي 2.5 إلى 3 كجم)
2 بصلة كبيرة مبشورة
4 فصوص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة زبدة أو سمنة
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
2 ورقة لورا (ورق الغار)
1 ملعقة صغيرة حبهان (هيل) مطحون
1 ملعقة صغيرة قرفة
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة
1 ملعقة صغيرة كمون
1 كوب عصير ليمون أو خل
1 كوب ماء أو مرق دجاج
خضروات (بطاطس، جزر، بصل) مقطعة مكعبات (اختياري)
طريقة عمل البط فى الفرن:-
- اغسلي البطة جيدًا بالماء والملح والليمون أو الخل.
- افركيها بالدقيق والملح للتخلص من أي زفارة، ثم اشطفيها جيدًا بالماء.
- في وعاء، اخلطي الثوم المهروس مع البصل المبشور، الملح، الفلفل الأسود، البابريكا، الحبهان، القرفة، الكزبرة، الكمون، وملعقة من الزيت.
- افركي البطة من الداخل والخارج بهذا الخليط واتركيها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل (ويفضل ليلة كاملة لامتصاص النكهات).
- في مقلاة على النار، ضعي الزبدة مع الزيت ثم حمّري البطة من جميع الجهات حتى تأخذ لونًا ذهبيًا.
- أضيفي ورق اللورا أثناء التحمير للحصول على نكهة مميزة.
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- ضعي البطة في صينية فرن، وأضيفي كوب الماء أو المرق، وغطيها بورق الألومنيوم.
- أدخليها الفرن لمدة ساعتين تقريبًا مع تقليبها كل نصف ساعة ودهنها بسوائل الطهي للحفاظ على طراوتها.
- إذا كنتِ ترغبين في إضافة الخضروات، ضعيها حول البط في آخر 45 دقيقة من الطهي.
- أزيلي ورق الألومنيوم في آخر 15 دقيقة من الطهي ليتحمر سطح البطة وتأخذ لونًا ذهبيًا شهيًا.
- قدمي البطة ساخنة مع الأرز البسمتي أو الأرز بالشعرية وسلطة خضراء.
- للحصول على بطة طرية ولذيذة، يمكنك نقعها في الماء المملح مع عصير الليمون والبصل لمدة 4 ساعات قبل التتبيل.
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