طريقة عمل البط المحمر لعزومة فاخرة يوم الوقفة

طريقة عمل البط المحمر، البط من الطيور الشهيرة التى لها لحم ذات مذاق طيب وله عشاق كثيرون وفي مصر يعتبر من الأكلات المقدسة والفاخرة.

وطريقة عمل البط المحمر، سهلة وبسيطة وهو أساسي في العزومات وأوقات الصيام خاصة عند تجمع الأهل، وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره في المنزل.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل البط المحمر.

مكونات عمل البط المحمر:

بطة كاملة (2.5 - 3 كجم)

2 بصلة كبيرة مفرومة

1 ثمرة طماطم مقطعة

5 فصوص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بهارات (لحمة أو فراخ)

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

نصف ملعقة صغيرة قرفة

2 ورق لورا

2 ملعقة كبيرة سمن أو زبدة

عصير ليمونة واحدة

ملعقة كبيرة خل

كوب ماء أو مرق ساخن

طريقة عمل البط المحمر:

اغسلي البطة جيدا بالخل والملح والدقيق والليمون للتخلص من أي رائحة زفارة.

اشطفيها بالماء جيدا من الداخل والخارج.

في وعاء، اخلطي البصل المفروم، والثوم، والطماطم، والبهارات، والملح، والفلفل الأسود، والزنجبيل، والقرفة، وعصير الليمون، والخل.

باستخدام شوكة، اثقبي جلد البطة قليلا حتى تتشرب التتبيلة.

افركي البطة بالتتبيلة من الداخل والخارج، ثم غلفيها واتركيها في الثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات (ويفضل ليلة كاملة).

سخني السمن أو الزبدة في مقلاة، وشوحي البطة على الجوانب حتى تأخذ لون ذهبي (اختياري لتحمير الجلد).

ضعي البطة في صينية فرن، أضيفي كوب ماء أو مرق، وورق اللورا.

غطي الصينية بورق فويل جيدا.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي الصينية في الفرن لمدة ساعتين تقريبا (حسب حجم البطة)، مع المتابعة وإضافة القليل من الماء إذا لزم الأمر.

بعد أن تنضج، أزيلي ورق الفويل، وارفعي درجة الحرارة لتحمير الوجه من الأعلى لمدة 15-20 دقيقة.

قدّمي البطة المحمرة مع الأرز البسمتي أو الأرز بالشعرية، وصوص التحمير، وسلطة خضراء أو ملوخية.

طريقة عمل البط المحمر

ولعمل البط بالبرتقال

مكونات عمل البط بالبرتقال:

بطة كبيرة الحجم ومغسولة بشكل جيد

كوب من عصير البرتقال

برتقالة

ملعقة من أوراق الريحان الطازجة والمفرومة

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة عسل

ملعقة زبد

ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة زنجبيل بودر

جزر مبشور

بصل مبشور

طريقة عمل البط بالبرتقال:

- يغسل البط بالماء وينقع لمدة ساعة فى ماء مضاف له ملعقة دقيق كبيرة، وملعقة ملح كبيرة، و2 ملعقة طعام خل مع عصير ليمون ثم يغسل بالماء جيدا.

- يخلط الجزر والبصل والملح والفلفل وبشر البرتقال ويحشى داخل البطة بنصف الكمية، ونترك باقى الكمية لوضعها فى قاع الصينية.

- نخلط عصير البرتقال مع الليمون، ونضيف قليل من الملح والفلفل ويسكب على البطة، وتوضع فى صينية ثم تغلف بورق الفويل، وتوضع فى الفرن نحو 3 ساعات.

- نراعى أن نضيف من نصف كوب ماء إلى كوب ماء كل ساعة إلى الصينية حتى لا يجف البط، ونقلبه بين حين وآخر ونأخذ بالملعقة الصوص ونسكبه على البط.

- قبل النضج بنصف ساعة ندهن البط بملعقة العسل والزبد ونسكب بالملعقة عليها بعض الصوص من الصينية، ونترك البط دون غطاء حتى يحمر.

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