قصور الثقافة تنظم ورشًا فنية بمدارس الإسماعيلية احتفالًا بالعيد القومي وانتصارات أكتوبر(صور)

جانب من الورشة،فيتو
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان تنفيذ برنامجها الثقافي والفني بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بشأن دعم الأنشطة الثقافية والفنية داخل المدارس، وتنمية وعي النشء بقيم الانتماء والولاء للوطن. 

أكرم جلال: محافظة الإسماعيلية لها نصيب كبير من مشروعات الري وتبطين الترع

مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية تواصل أعمال التقصي الإكلينيكي بسوق الماشية

 

تنفيذ ورش عمل فنية 

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، سلسلة من الورش الفنية والثقافية بالمدارس، ضمن فعاليات احتفالات المحافظة بالعيد القومي وانتصارات أكتوبر المجيدة. 

تنظيم ورشة بمدرسة 6 أكتوبر 

شهدت مدرسة ٦ أكتوبر الرسمية للغات انطلاق أولى الفعاليات، حيث شارك طلاب المدرسة في تنفيذ أعمال فنية تعبيرية تجسد بطولات أكتوبر وقيم الانتماء، كما تضمنت الفعاليات محاضرة تعريفية حول بطولات الشعب المصري في حرب أكتوبر وسيرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، بهدف تبسيط مفاهيم الوطنية والسلام في أذهان الطلاب. 

كما تواصلت الفعاليات بمدارس المحافظة، حيث استضافت مدرسة عثمان أحمد عثمان الابتدائية فعاليات اليوم الثاني، والتي تضمنت ورشة رسم فنية. 

 

واستكملت الأنشطة في مدرسة ٢٥ يناير الثانوية بنات خلال اليوم الثالث من الاحتفال، من خلال ورشة فنية بعنوان "وفرحت مصر" للتعبير عن حب الوطن وتنمية القيم الإنسانية، نظمت الورش تحت إشراف الفنانة إيمان يحيى سلام موجة التربية الفنية. 

 

واختُتمت الفعاليات بعرض نتاج أعمال الطلاب الفنية وتوثيق مشاركتهم بصورة جماعية، في أجواء احتفالية عكست روح الفخر والانتماء للوطن.
 

 

