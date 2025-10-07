محافظة الجيزة تزيل أكبر تجمع لفرز المخلفات والعشش بحدائق الأهرام

تمكنت محافظة الجيزة من تنفيذ حملة مكبرة لإزالة أكبر تجمع لفرز وتجميع المخلفات والعشش المقامة بالطريق العام، بعد أكثر من عشر سنوات من وجودها.

وقال المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إن الحملة استهدفت إزالة عدد كبير من العشش والغرف المستخدمة في فرز وتجميع المخلفات بشارع الضغط في منطقة “هـ” بقطاع هضبة الأهرام، حيث تم رفع نحو 20 نقلة من المخلفات من الموقع، والتحفظ على عدد من التروسيكلات والأدوات المستخدمة في تلك الأنشطة المخالفة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأوضح المحافظ أن الحملة جاءت في إطار خطة المحافظة للقضاء على البؤر العشوائية التي تشوه المظهر العام وتؤثر سلبًا على صحة المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي.

وأضاف النجار أن الأجهزة التنفيذية تحركت فور رصد المخالفات، نظرًا لما تسببه من روائح كريهة وانتشار الحشرات ومخاطر الحرائق، إلى جانب استغلال بعض العشش في أنشطة غير قانونية مثل تجميع مواد مجهولة المصدر والتعامل غير الآمن مع المخلفات، وهو ما كان يمثل مصدر قلق ومعاناة دائمة لسكان المنطقة.

وأكد محافظ الجيزة أن الحملات مستمرة للقضاء على جميع بؤر المخلفات ومتابعة أي أنشطة عشوائية أو غير قانونية داخل المناطق السكنية، مشددًا على أن المحافظة تعمل لتحقيق بيئة نظيفة وآمنة تعكس الوجه الحضاري للجيزة وتستجيب لمطالب المواطنين المشروعة.

وجاء تنفيذ الحملة اليوم برئاسة محمد مرعي السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، وبمشاركة اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل، والمهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، واللواء حسن الدكروري مدير شرطة مرافق الجيزة، ومعتز مسعود رئيس قطاع هضبة الأهرام، إضافة إلى مباحث قسم الهرم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.