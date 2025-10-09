الجمعة 10 أكتوبر 2025
رياضة

المصري يواصل تدريباته ببورفؤاد استعدادا لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مساء اليوم الخميس، مرانه على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد وذلك استعدادًا لمباراته بذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية والتي تجمعه بمضيفه فريق الاتحاد الليبي.

موعد مباراة المصري والاتحاد الليبي 

ويلتقي المصري ومضيفه فريق الاتحاد الليبي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الجمعة الموافق السابع عشر من أكتوبر الجاري على ستاد طرابلس الدولي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

طاقم تحكيم جابوني بقيادة تانجوي ميبيامي لمباراة الاتحاد  الليبي والمصري بالكونفيدرالية

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الاتحاد  الليبي والمصري في الكونفدرالية 

ويضم الطاقم  الذي ينتمي إلى دولة الجابون كل من  تانجوي ميبيامي حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول أموس ندونج  ، ومساعد الحكم الثاني أوريل أوندو، فيما يتولى خوزيه أبا مهام الحكم الرابع، بينما يتولى سيبيت ليبراتو  من جنوب السودان مهام مراقب المباراة، ويتولى الصومالي  عويس أحمد  مهام مراقبة التحكيم.

الجريدة الرسمية
