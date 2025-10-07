الزمالك على صفيح ساخن.. شائعة رحيل جون إدوارد تهز أرجاء القلعة البيضاء.. أزمات مالية وشكاوى تهدد استقرار النادي.. والتراجع عن القمة يضع فيريرا تحت تهديد الرحيل

يعيش نادي الزمالك أجواءً ساخنة من عدم الاستقرار الإداري والفني في الفترة الحالية، مما يهدد استقرار القلعة البيضاء، حيث يظهر هذا التأثير السلبي جليًا على فريق الكرة، الذي تراجع عن القمة التي كان يتصدرها منفردًا.

الأزمة المالية تتفاقم في الزمالك

ويواجه الزمالك حاليًا واحدة من أصعب فتراته، وسط تفاقم أزماته بشكل غير مسبوق داخل القلعة البيضاء، ويعاني مجلس الإدارة من عجز واضح في إيجاد حلول جذرية تُنهي هذه الأزمات أو تسهم في تخفيفها.

ويواجه مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب انتقادات حادة من الجماهير، بسبب غياب الخطط المالية الواضحة، وعدم القدرة على جذب موارد جديدة، خاصة بعد سحب أرض أكتوبر.

وكشفت مصادر داخل نادي الزمالك أن الأزمة تتعلق بتأخر صرف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني، إلى جانب تراكم الديون لصالح جهات متعددة، من بينها أندية ولاعبون ومدربون سابقون، ما جعل الزمالك مهددا بعدة شكاوى جديدة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الأزمة المالية لم تضرب فريق الكرة فقط بل امتدت لكافة الألعاب داخل نادي الزمالك.

أزمات وشكاوى.. شيكو بانزا وخوان بيزيرا وجوميز

ويتم في الوقت الحالي مناقشة كيفية سداد مستحقات نادي إستريلا أمادورا البرتغالي في صفقة شيكو بانزا لاعب الفريق.

وكذلك مستحقات نادي أوليكسندريا الأوكراني في صفقة خوان بيزيرا، بالإضافة إلى مستحقات نادي اتحاد طنجة المغربي في صفقة عبد الحميد معالي.

وأيضا سداد باقي مستحقات جوزيه جوميز، بالإضافة إلى باقي مستحقات اللاعبين.

وتقدم جوزيه جوميز بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة



الزمالك يفقد قمة الدوري

وفقد فريق الكرة بنادي الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز ، حيث أصبح يمتلك 18 نقطة بالتساوي مع المصري والأهلي، ليأتي ثانيا بفارق الأهداف عن المصري.

الزمالك رفض هدايا الأهلي الذي كان متأ،خرا بجدول الدوري لسوء نتائجه، ليواصل الأبيض سقوطه حتي لحق به الأهلي وقد يتخطاه خاصة أنه ما زال له مباراة، فقد خاض الزمالك 10 مباريات مقابل 9 مباريات للأهلي.

غضب جون إدوارد من مجلس الزمالك

وحمل جون إدوارد المدير الرياضي لـ نادي الزمالك، الحالة التي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب.

ويرى جون إدوارد أن ضعف الدعم المادي من مجلس الإدارة، كان سببًا واضحًا في تدهور أداء ونتائج الفريق.

كما أكد جون إدوارد أن المجلس لم يف بوعده بدفع كافة المستحقات بشكل منتظم، وهو ما جعله يقبل بالمهمة في بداية الموسم.

أزمة محمود بنتايك

فجر وكيل اللاعب المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر لنادي الزمالك مفاجأة بعدما أعلن اعتزامه التقدم بشكوى إلى محكمة التحكيم الرياضية بسبب تأخر الأبيض في سداد راتب موكله له، كما أن سانت إيتيان الفرنسي لم يحصل على مستحقاته لدى الأبيض الخاصة بصفقة انتقال اللاعب.



وانضم محمود بنتايك إلى صفوف الزمالك في صيف 2024 قادمًا من سانت إيتيان الفرنسي على سبيل الإعارة، قبل أن يفعل الأبيض بند شراء اللاعب المغربي ليصبح أحد العناصر الأساسية داخل الفريق.

وظهر محمود بنتايك بقميص الزمالك في موسمه الأول مع الفريق خلال 29 مباراة بواقع 1921 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وشارك محمود بنتايك رفقة الزمالك خلال 9 مباريات في الموسم الجاري، وذلك بواقع 707 دقيقة ونجح في تقديم تمريرة حاسمة واحدة

شائعة رحيل جون إدوارد

وأصدر نادي الزمالك بيانًا بشأن مصير جون إدوارد المدير الرياضي، بعدما تردد في الساعات القليلة الماضية بدراسة إدارة النادي على إنهاء تجربة جون إدوارد.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لا توجد نية على الإطلاق في إنهاء تجربة جون إدوارد المدير الرياضي، ولا أساس من الصحة لما تردد في الساعات القليلة الماضية بشأن دراسة إدارة النادي إنهاء تجربة جون إدوارد.

كما أكد المجلس أنه لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مروجي الشائعات حول فريق الكرة بالزمالك.

وشدد المجلس على مواصلة دعمه لإدارة الكرة الحالية، والعمل على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه فريق الكرة بالنادي، من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة خلال الموسم الحالي.

يأتي ذلك بما يتناسب مع رؤية مجلس الإدارة لتحقيق طموحات الجماهير بمواصلة حصد البطولات.

فيريرا مهدد بالرحيل



وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود مناقشات جادة داخل مجلس الإدارة بشأن البدائل الفنية المطروحة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، حال رحيل البلجيكي يانيك فيريرا عن منصبه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن أحد أعضاء المجلس اقترح تكوين جهاز فني “زملكاوي خالص” بقيادة خالد جلال، المدير الفني الأسبق، على أن يتواجد معه معتمد جمال في منصب المدرب العام، وهو الاقتراح الذي حظي بدعم بعض أعضاء المجلس.

وأضاف أن مؤمن سليمان، الذي كان من بين الأسماء المطروحة، اعتذر رسميًا عن عدم تولي المهمة، بسبب ارتباطه بتعاقد مع أحد الأندية، ما دفع المجلس لتكثيف مشاوراته بشأن الجهاز الفني البديل.

وأشار المصدر إلى وجود انقسام داخل المجلس حول فكرة عودة أيمن الرمادي مرة أخرى، في ظل رفض بعض الأصوات داخل النادي لهذا الخيار.

وشدد المصدر على أن العقبة الكبرى أمام أي تغيير فني حاليًا تتمثل في قيمة الشرط الجزائي في عقد فيريرا، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي، ما يجعل استمرار المدير الفني البلجيكي هو السيناريو الأقرب، مع بقاء خالد جلال ومعتمد جمال كأبرز المرشحين حال اتخاذ قرار بالرحيل.

