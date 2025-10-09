رجال يد الأهلي يفوز على الجيش الملكي المغربي وديًّا استعدادًا لبطولة إفريقيا

فاز الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي على الجيش الملكي المغربي، بنتيجة 43 - 28 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، ضمن استعدادات الأهلي للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 46 التي تقام بمدينة الدار البيضاء خلال الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر الجاري.

قدم الأهلي عرضًا قويًّا خلال المباراة ونجح في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 22 - 16، قبل أن يواصل سيطرته على أحداث اللعب وينهي المباراة فائزًا بنتيجة 43 - 28.

أقيمت المباراة في نهائي بطولة «الدوري الدولي الأمير مولاي الحسن لكرة اليد المغرب 2025»، الملكي، وتُوج الأهلي بكأس البطولة عقب نهاية اللقاء، وذلك بحضور السفير أحمد نهاد عبد اللطيف سفير مصر في الممكلة المغربية، الذي أبدى سعادته بتواجد الأهلي في المغرب، مؤكدًا أنه يحظى بشعبية كبيرة لدى الجماهير المغربية بصفته أحد أفضل فرق كرة اليد في إفريقيا، وشدد على أنه يحرص على تذليل أي عقبات تواجه الأهلي بالمغرب ويعمل على توفير كل سبل الراحة لبعثة الفريق.

وحظي «رجال يد الأهلي» بتشجيع كبير من قبل الجماهير المغربية التي تواجدت في المدرجات، وحرص عدد كبير منهم على التقاط الصور التذكارية مع لاعبي الأهلي عقب المباراة.

وجاءت المباراة الودية كاحتكاك قوي للاعبي الأهلي قبل خوض منافسات البطولة الإفريقية التي يأمل الفريق في المنافسة بقوة على لقب البطولة، بعدما نجح في حصد لقبي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية اللتين أقيمتا بالنادي الأهلي في مايو الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.