الخميس 09 أكتوبر 2025
منتخب إنجلترا يتقدم على ويلز 0/3 وديًا في الشوط الأول

تقدم منتخب إنجلترا على نظيره ويلز بنتيجة 0/3، في الشوط الأول، من عمر المباراة المقامة، مساء اليوم الخميس، على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

سجل أهداف إنجلترا في شباك ويلز، مورجان روجرز في الدقيقة 3، أولي واتكينز في الدقيقة 11، بوكايو ساكا في الدقيقة 20.

تشكيل منتخب إنجلترا ضد ويلز

تشكيل ويلز أمام إنجلترا

غياب هاري كين عن منتخب إنجلترا

تأكد غياب المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ الألماني، عن المشاركة مع منتخب بلاده في ودية إنجلترا ضد ويلز المقرر لها غدًا الخميس بسبب الإصابة.

وقالت شبكة سكاي سبورتس، إن كين أصيب بكدمة في الكاحل، هذه الإصابة أبعدت هداف بايرن ميونخ عن تدريب الأربعاء، وبهذا ينضم كين الي زميله ريس جيمس.

وقال الألماني توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا، إن هناك احتمالية على قدرة هاري كين في العودة للمشاركة أمام لاتفيا يوم الثلاثاء المقبل بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

كان المنتخب الإنجليزي قد أعلن غياب ريس جيمس مدافع تشيلسي عن مباراتي ويلز ولاتفيا في فترة التوقف الدولي الحالية بسبب معاناته من الإصابة، واستدعاء لاعب مانشستر سيتي نيكو أوريلي.

