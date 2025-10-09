الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة غدا الجمعة في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة غدا الجمعة، يسود طقس خريفى معتدل حار صباحا، ومعتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية ورياح تلطف الأجواء، حالة الطقس غدا

تفاصيل طقس اليوم، وداعا لحر الصعيد، شمس ونسمات خريفية بالقاهرة، أمطار على هذه المناطق، واضطراب الملاحة بـ 7 شواطئ

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل للحرارة فى أول الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   21  ودرجة الحرارة العظمى 28

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 29

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  20 و درجة الحرارة العظمى 29

بنها: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى  28

الإسكندرية:درجة الحرارة: 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 28

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 27  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 16  و درجة الحرارة العظمى 28

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 28

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 28

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى  29

السويس: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى: 28

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 32  

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 31

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 30

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  20 ودرجة الحرارة العظمى 30  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة  الحرارة العظمى 31

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 19  ودرجة الحرارة العظمى:  31

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  20 ودرجة الحرارة العظمى 32

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 35

أسوان: درجة الحرارة  23  ودرجة الحرارة العظمى 36  
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة غدا الجمعة درجات الحرارة غدا شبورة مائية

مواد متعلقة

شبورة مائية ورياح تلطف الأجواء، حالة الطقس غدا

حالة الطقس غدا، أمطار متوسطة وسحب منخفضة على القاهرة الكبرى

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة على 3 محافظات

الأرصاد الجوية: رياح نشطة متوقعة ليلًا في هذه المحافظات

انخفاض كبير بالقاهرة وأسوان تسجل 36، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

الأكثر قراءة

منتخب إنجلترا يتقدم على ويلز 0/3 وديًا في الشوط الأول

تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني أمام المغرب في الشوط الأول

منتخب مصر الثاني يخسر أمام المغرب 0/2 وديًا

بالمواعيد، أبوظبي تستضيف رسميًا السوبر المصري 6 نوفمبر بمشاركة 4 فرق

بالأسماء، قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة ضياء رشوان

الدنماركي ياس سوروب مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة

إعلام إسرائيلي: جلسة الحكومة بخصوص وقف الحرب في غزة تأجلت مجددا لهذا السبب

الكرملين: بوتين يقرر تأجيل القمة الروسية العربية لهذا السبب

خدمات

المزيد

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

انهيار أسعار الذهب في الأسواق، وعيار 21 يفقد 110 جنيهات دفعة واحدة

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضوابط الترويح عن النفس في الشريعة الإسلامية

هل المحافظة على الصلوات الخمس وحدها تُدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

حكم الإفتاء ببعض أقوال المجتهدين تخفيفًا وتيسيرًا على الناس

المزيد
الجريدة الرسمية
ads