إعلام عبري: إصابة 4 جنود إسرائيليين في غزة أحدهم تعرض لجروح خطيرة

أفادت ‏هيئة البث العبرية، مساء اليوم الخميس، بإصابة 4 جنود إسرائيليين في غزة أحدهم جندي من لواء جولاني تعرض لجروح خطيرة في حادث سير عملياتي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير: العدو لم يختف ومهمتنا لم تنته ولن نسكت حتى نرى آخر المخطوفين القتلى وقد أعيد دفنه.

إسرائيل وحماس وقَّعتا على المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحماس قد وقَّعتا على المرحلة الأولى من خطته للسلام.

إطلاق سراح جميع الرهائن وسحب إسرائيل قواتها

وقال: “هذا يعني إطلاق سراح جميع الرهائن قريبًا جدًّا، وسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم. ستُعامل جميع الأطراف بإنصاف! هذا يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة الأمريكية، ونشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا، الذين عملوا معنا لإتمام هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق. طوبى لصانعي السلام”.

