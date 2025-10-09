وقف حرب غزة يتصدر النشاط الرئاسي المصري الأمريكي اليوم

شهد اليوم الرئاسي نشاطا مكثفا حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، ستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط، وجاريد كوشنير كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، موفدا الرئيس ترامب المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بحضور اللواء/ حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، والسفيرة/ هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهلّ اللقاء بالإعراب عن ترحيب الرئيس باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وبالجهود الحثيثة للرئيس ترامب في هذا الخصوص، مشيرا إلى تطلع الرئيس إلى الاحتفال بتوقيع الاتفاق في أقرب وقت ممكن.

الرئيس ترامب يقدر دور الرئيس السيسي في تسوية أزمة غزة

وفي ذات السياق، وجه المبعوثان الشكر للرئيس وللأجهزة المصرية المعنية على ما تم القيام به من جهود كبيرة في سبيل التوصل إلى الاتفاق، وأشارا في هذا الصدد إلى قوة واستراتيجية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وأكدا أن الرئيس ترامب يقدر دور الرئيس السيسي في تسوية تلك الأزمة، وفي المنطقة بصفة عامة، كما يقدر الصداقة التي تجمعه بالرئيس السيسي.

مسار السلام في الشرق الأوسط

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد أن مصر تتطلع لاستمرار التعاون مع الولايات المتحدة لتنفيذ الاتفاق القائم على خطة الرئيس ترامب، مؤكدا في ذات السياق التزام مصر بالعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لاستكمال شراكتهما في مسار السلام في الشرق الأوسط الذي بادرت به مصر ورعته الولايات المتحدة منذ سبعينيات القرن الماضي.

ضرورة توقف إطلاق النار في القطاع بشكل فوري

كما شدد الرئيس على ضرورة توقف إطلاق النار في القطاع بشكل فوري.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أشاد بالدور الذي قام به الجانب الأمريكي، وكذلك الوسيط القطري والجانب التركي لدعم جهود الوساطة المصرية في مفاوضات شرم الشيخ، مؤكدًا أن وقف الحرب وتحقيق السلام في غزة والمنطقة هو أمر تتلاقى عليه إرادات جميع دول وشعوب المنطقة والعالم، مؤكدًا أن مصر ستواصل العمل مع الولايات المتحدة والوسطاء والأطراف المعنية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بإخلاص ومسئولية، بما في ذلك وقف إطلاق النار، وادخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى.

وذكر المتحدث الرسمي أن ويتكوف وكوشنير أكدا مجددا عن تقدير الولايات المتحدة الأمريكية للدور المحوري الذي قامت به مصر لإنهاء الحرب ولاستعادة الاستقرار في المنطقة.

مصر تقدر وتساند جهود الرئيس ترامب لإنهاء النزاعات وإحلال السلام

ومن ناحيته، شدد الرئيس مجددًا على أن مصر تقدر وتساند جهود الرئيس ترامب لإنهاء النزاعات وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره، مجددًا الإعراب عن تطلعه لاستقبال الرئيس "ترامب" في مصر ليشهد توقيع هذا الاتفاق التاريخي في احتفالية تليق بالحدث.

اتصال هاتفي بين السيسي وترامب

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس/ دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه التهنئة للرئيس ترامب لنجاح جهوده الحثيثة في وقف الحرب في قطاع غزة، مبديًا تقديره البالغ لشخص الرئيس الأمريكي، ولحرصه على وقف الحرب في القطاع. من ناحيته، أعرب الرئيس ترامب عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز التاريخي، وبصداقته الوطيدة مع الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن الأنظار كانت تتجه نحو مصر خلال الايام الماضية لمتابعة تطورات مفاوضات شرم الشيخ والتوصل الى اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

جائزة نوبل للسلام

وأشار الرئيس في هذا الصدد إلى أن التوصل إلى الاتفاق هو إنجاز تاريخي، وأن ذلك تحقق لحرص وسعي الرئيس ترامب وجهوده الصادقة لتحقيق السلام، مؤكدًا أن الرئيس ترامب يستحق بناء على ذلك وعن جدارة الحصول على جائزة نوبل للسلام.

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس شدد على ضرورة المضي قدما نحو تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة بكافة مراحله، مع أهمية قيام الرئيس"ترامب" بدعم ورعاية التنفيذ.

قطاع غزة

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه الدعوة للرئيس ترامب للمشاركة في الاحتفالية التي سوف تعقد في مصر بمناسبة إبرام اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، باعتباره اتفاقًا تاريخيًا يتوج الجهود المشتركة لمصر والولايات المتحدة والوسطاء في الفترة الماضية، وهي الدعوة التي رحب بها الرئيس ترامب، مشيرًا الى سعادته بزيارة مصر، خاصة مع كونها دولة يكن لها كل الاعتزاز والتقدير.

