رئيس الإنجيلية: ما تحقق في غزة يجسد المكانة الإقليمية الراسخة لمصر

أعرب الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن عميق التقدير للدور التاريخي والمحوري الذي قامت به الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إنجاح مفاوضات وقف الحرب في غزة، والتوصل إلى اتفاق يحقن دماء الأبرياء ويفتح آفاق الأمل أمام الشعب الفلسطيني نحو سلام عادل وشامل.

وأكد الدكتور القس أندريه زكي أن ما تحقق يجسد المكانة الإقليمية الراسخة لمصر ودورها كركيزة للاستقرار وصوتٍ للحكمة في المنطقة، ويعكس رؤية القيادة المصرية الداعمة للسلام والحفاظ على كرامة الإنسان وصون الحقوق المشروعة للشعوب.

كما ثمّن رئيس الطائفة الإنجيلية الجهود الدبلوماسية البارزة لأجهزة الدولة المصرية، مؤكدًا أن مصر أثبتت مجددًا أنها بوابة السلام وصانعة التوازن في أوقات الأزمات الكبرى.

ويأتي هذا التصريح في إطار الجولة الرعوية التي يقوم بها رئيس الطائفة الإنجيلية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المقرر أن يشارك في فعاليات المؤتمر الثالث للكنائس الإنجيلية العربية بشرق الولايات المتحدة تحت عنوان "السلام الداخلي والعالم المضطرب".

