الخميس 09 أكتوبر 2025
وزير الخارجية الأمريكي: اتفاق غزة إنجاز غير متوقع وترامب وراء إطلاق 20 رهينة

ترامب ووزير الخارجية
ترامب ووزير الخارجية الأمريكي، فيتو

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الاتفاق الذي أنجزه الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة كان يبدو مستحيلًا قبل أشهر، مؤكدًا أن الجهود الدبلوماسية المبذولة أسفرت عن نتائج ملموسة لصالح المدنيين والأسرى.

إطلاق الرهائن

وأوضح روبيو أن اتفاق غزة سيسمح بـ خروج 20 رهينة على قيد الحياة، مضيفًا أن هذه الخطوة تحقق تقدّمًا كبيرًا في جهود حماية المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.

الاعتراف بالجهود الأمريكية

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن نجاح الاتفاق يعود بشكل مباشر إلى القيادة والمبادرة التي قام بها الرئيس ترامب، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية السابقة لعبت دورًا حاسمًا في التوصل إلى حل وسط بين الأطراف الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كل دول المنطقة كانت متفقة على أهمية إحلال السلام في غزة، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يمثل فرصة حقيقية لإنهاء دائرة العنف وتحقيق استقرار طويل الأمد.

وأضاف ترامب أن عدة دول ستقدم أموالًا كبيرة لدعم جهود إعادة إعمار غزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة الحياة للقطاع بعد سنوات من الدمار.

