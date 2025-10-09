الخميس 09 أكتوبر 2025
رياضة

أحدهما تخطى المليار دولار، ما الفارق بين ثروة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي؟

بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، أول لاعب كرة قدم يدخل قائمة المليارديرات وفق مؤشر "بلومبرج " الخاص بالمليارديرات.

ثروة كريستيانو رونالدو

وتخطت ثروة النجم البرتغالي 1.4 مليار دولار مستفيدا من تاريخ طويل في كرة القدم مكنه من صنع أسطورته داخل الملاعب وخارجها، ومكنه عقده الخيالي مع النصر السعودي من كسب المزيد ليدخل قائمة المليارديرات.

ورغم ابتعادهما عن التنافس المباشر والقارة الأوروبية، ما زالت المقارنات مستمرة بين الملياردير الجديد كريستيانو رونالدو وغريمه السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي.

كم تبلغ ثروة ميسي؟

حسم قائد النصر السعودي صراعا جديدا مع غريمه وهذه المرة في مجال بعيد عن كرة القدم، بعدما أصبح مليارديرا، في حين ما زال غريمه لم يتخطَ حاجز المليار.

وتبلغ ثروة ليونيل ميسي حاليا حوالي 950 مليون دولار وهو قريبا من تجاوز حاجز المليار، وقد يدخل القائمة السنة القادمة.

ويبلغ الفارق بين ثروة كريستيانو رونالدو وغريمه التقليدي حوالي 450 مليون دولار، وهو مبلغ كبير يصعب جمعه في وقت قصير.

