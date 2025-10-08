السلام عليكم، رونالدو يفاجئ الحضور في حفل الاتحاد البرتغالي (فيديو)

فاجأ الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، الحضور في حفل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الذي أقيم، مساء الثلاثاء، بتحية غير معتادة، خلال تسلمه جائزة خاصة من الاتحاد.

وحضر رونالدو الحفل لتكريمه بجائزة "بريستيج جلوب"، وهي جائزة مستحدثة يخصصها الاتحاد البرتغالي لتكريم رموز كرة القدم في البلاد تقديرًا لمسيرتهم الاستثنائية.

ويتواجد رونالدو حاليًا مع منتخب البرتغال استعدادًا لخوض مباراتين في إطار تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك ضد كل من أيرلندا والمجر.

وبدأ قائد النصر كلمته أمام الحضور بتحية لافتة حين قال: "السلام عليكم"، في إشارة إلى التحية الإسلامية؛ ما أثار إعجاب الحاضرين، حيث بدا واضحًا تأثره بعادات وتقاليد المجتمع السعودي الذي يعيش فيه منذ انتقاله إلى دوري روشن للمحترفين.

🚨🚨🚨🚨🚨



الأسطورة كريستيانو رونالدو بعد تكريمه في حفل جوائز الاتحاد البرتغالي:



"السلام عليكم." ❤️❤️ pic.twitter.com/yngxhdUC7O — عالم القوت (@GOATTWORLD) October 7, 2025



ونشر حسابات نادي النصر السعودي مقاطع مصورة لرونالدو وهو يتحدث ببعض الكلمات العربية، مثل "السلام عليكم"، أو تشجعيه لزملائه ويردد "يلا يا شباب".

وقال رونالدو بعد تسلمه الجائزة: "يجب أن أعترف أنني جلست أفكر فيما سأقوله، وقلت لنفسي: هل هي جائزة نهاية المسيرة؟ شعرت ببعض التوتر وقلت إن الأمر لا يمكن أن يكون كذلك".

22 anos de Seleção e de uma 𝗽𝗮𝗶𝘅𝗮̃𝗼 𝗶𝗻𝗲𝘅𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮́𝘃𝗲𝗹 ❤️‍🔥 #PortugalFootballGlobes pic.twitter.com/2gYcLlIKmj — Portugal (@selecaoportugal) October 8, 2025



وأضاف: "لديّ العديد من الكؤوس في المنزل، لكن هذه الجائزة مميزة للغاية بالنسبة لي. علينا أن نفكر في الحاضر ونحلم بالمستقبل، وهدفنا الآن هو التأهل إلى كأس العالم أولًا".

وتابع: "ما زال لدي الكثير لأقدمه لمنتخب البرتغال ولعالم كرة القدم، أريد الاستمرار في اللعب لبضع سنوات قادمة، لكن ليس لسنوات طويلة".

واستكمل مازحًا: "أعلم أنكم قد سئمتم من رؤيتي هنا، في هذه الاحتفالات، لكنني أعتقد أنني ما زلت أساهم كثيرًا في المنتخب الوطني وفي كرة القدم، أريد الاستمرار في اللعب لبضع سنوات أخرى، ليس كثيرًا، يجب أن أكون صادقًا".



واختتم: "علينا أن نركز فقط على الحاضر، مع وضع أنظارنا على المستقبل، سيكون حلمًا (التأهل لكأس العالم)، لكن خطوة بخطوة، تهانينا لجميع الفائزين، وللرياضة النسائية التي حققت الكثير".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.