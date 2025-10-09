نحتاج إلى حصان حتى نلحق به، رئيس "يويفا" يتغزل في كريستيانو رونالدو

أشاد ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ووصفه بأنه أحد أفضل ثلاثة لاعبين في تاريخ اللعبة، مؤكدًا أن ما حققه على مدار مسيرته "يستحق ساعات من الحديث".

جاءت تصريحات تشيفرين خلال اليوم الافتتاحي لقمة كرة القدم البرتغالية 2025 المقامة في العاصمة لشبونة، التي تستمر حتى يوم السبت 11 أكتوبر، بمشاركة عدد من أبرز نجوم الكرة السابقين والحاليين مثل ديكو، ناني، سول كامبل، كارلوس كارفالال، جورجي جيسوس، وروبرتو مارتينيز.

وقال رئيس "يويفا" خلال حديثه على المنصة: "كريستيانو مذهل. لم أرَ شخصًا بهذه الروح التنافسية في حياتي. نحتاج حصانًا حتى نلحق به".

وأضاف: "أنه من بين أفضل ثلاثة لاعبين في التاريخ بلا شك".

وواصل: "ما أنجزه رونالدو في عالم كرة القدم لا يُصدق، ويصعب تلخيصه في ساعتين من الحديث".



الكرة البرتغالية

وتطرق تشيفرين إلى قوة كرة القدم البرتغالية حاليًّا، موضحًا أن المنتخب البرتغالي يمتلك روحًا تنافسية فريدة جعلته بين الأقوى في العالم.

وقال: "يتساءل الجميع حول العالم عن سر تفوق البرتغال وكرواتيا رغم صِغر حجمهما. أعتقد أن السر في الروح التنافسية. المنتخب البرتغالي مخيف، ففي كل نهائي لدوري الأبطال نجد لاعبين برتغاليين، وفي كل بطولة أوروبية يكونون في القمة. إنه أمر مذهل أن دولًا تفوقهم عددًا بعشرات الملايين لا تقترب منهم في المستوى".

واختتم رئيس "يويفا" حديثه بالتأكيد أن البرتغال ستكون من أبرز المرشحين للتتويج بكأس العالم المقبلة.

