هالاند يهدد عرش ميسي ورونالدو في دوري أبطال أوروبا

سجل الدولي النرويجي إرلينج هالاند ثنائية جديدة في تعادل مانشستر سيتي أمام موناكو، أمس الأربعاء، ليواصل تحطيم الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا ويبلغ 52 هدفًا خلال أول 50 مباراة له بالبطولة، في إنجاز غير مسبوق بتاريخ المسابقة.

سرعة هالاند في تسجيل الأهداف وضعت اسمه مبكرًا بين عمالقة دوري أبطال أوروبا، حيث لم يسبق لأي لاعب أن بلغ هذا الرقم في مثل هذا العدد القليل من المباريات.

أرقام هالاند في دوري أبطال أوروبا تثير الذهول

هالاند أصبح ظاهرة إحصائية لا مجرد هداف عابر، متوسطه الحالي يبلغ 1.04 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل يتجاوز بكثير أساطير اللعبة.

كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 140 هدفًا في 183 مباراة، يملك معدل 0.76.

أما ليونيل ميسي سجل 129 هدفًا في 163 مباراة، بمعدل 0.79، فيما احتاج روبرت ليفاندوفسكي إلى 100 مباراة ليصل إلى 80 هدفًا.

بالمقارنة، تجاوز هالاند حاجز الخمسين هدفًا في نصف هذا العدد تقريبًا، وإذا حافظ على متوسطه التهديفي الحالي، وخاض عدد مباريات مماثل لـ رونالدو، فقد يصل إلى نحو 190 هدفًا، رقم يبدو خياليًا لكنه قائم على معطيات ملموسة.

سرعة غير مسبوقة في بلوغ الأرقام التهديفية

النجم النرويجي بات الأسرع في بلوغ الأرقام التهديفية الكبرى في تاريخ دوري أبطال أوروبا، والتي جاءت كالتالي:

30 هدفًا في 25 مباراة، محطمًا رقم رود فان نيستلروي (34 مباراة).

40 هدفًا في 35 مباراة فقط.

52 هدفًا في 50 مواجهة، متفوقًا على فان نيستلروي الذي احتاج إلى 62 مباراة للوصول إلى هذا الإنجاز.

رقم مبابي التاريخي في دوري أبطال أوروبا

ورغم هيمنة هالاند على العناوين، فإن كيليان مبابي يكتب هو الآخر أرقامًا مميزة، هدفه الأخير مع ريال مدريد في الفوز الكبير على كايرات ألماتي رفع رصيده إلى 60 هدفًا في 89 مباراة، ليصبح ثالث أسرع لاعب يحقق هذا الرقم، وثاني أصغر لاعب يصل إليه بعد ميسي.



