موعد ومواقع تصوير الجزء الثالث من مسلسل The Last Of Us

أعلنت شبكة قنوات HBO، أنه من المقرر أن يبدأ تصوير الموسم الثالث من مسلسل The Last Of Us، في الأول من أبريل عام 2026.

وذكرت قنوات HBO، أنه من المقرر أن يتم تصوير الجزء الثالث من مسلسل The Last Of Us، في عدة مدن وبلدان، من ضمنها فانكوفر، وكولومبيا البريطانية، ودولة كندا.

بيلا رامزي توجه رسالة لكارهي مسلسل The Last of Us

وجهت الممثلة بيلا رامزي رسالة لكارهي مسلسل The Last of Us، بعد الهجوم الكبير علي الموسم الثاني من المسلسل.

وقالت بيلا في تصريحات إعلامية: "ليس عليك مشاهدة الموسم الثالث.. إذا كنت تكرهه إلى هذا الحد فاللعبة موجودة، ويمكنك لعبها مرة أخرى".

نيل دراكمان ينسحب من كتابة الموسم الثالث من مسلسل THE LAST OF US

أعلن المؤلف الشهير، نيل دراكمان أنه لن يشارك في كتابة الموسم الثالث من مسلسل THE LAST OF US.

وقال نيل في بيان صحفي: "لقد اتخذتُ قرارا صعبا بالتخلي عن مشاركتي الإبداعية في مسلسل The Last of Us مع شبكة HBO، مع اكتمال الموسم الثاني وقبل بدء أي عمل على الموسم الثالث، حان الوقت لأحوّل تركيزي بالكامل إلى Naughty Dog".

3.7 مليون مشاهدة للحلقة الأخيرة من الموسم الثاني لمسلسل The Last Of Us

وحققت الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني، لمسلسل The Last Of Us، ما يقرب من 3.7 مليون مشاهدة، وهو ما يمثل انخفاض بنسبة 30% عن عدد مشاهدات الحلقة الأولى من الموسم ذاته.

وكانت الحلقة الأخيرة من الموسم الأول، حصلت على عدد مشاهدات بلغ 32 مليون مشاهدة، وهو ما يعني أن الموسم الثاني من مسلسل The Last Of Us، لم يحقق نجاح يرتقي لنجاح الموسم الأول، خاصة مع الانتقادات الجماهيرية والنقدية، التي تعرض لها الموسم الثاني.

مسلسل The Last of Us

تدور أحداث مسلسل The Last of Us، في عام 2023، تحديدًا بعد مرور 20 سنة على انهيار العالم بسبب وباء يحول الأشخاص إلى آكلي لحوم البشر، ويركز مسلسل The Last of Us على شخصية جويل، وهو أحد الناجين من هذا الانهيار، حيث يتم تكليف جويل بمهمة تهريب فتاة تُسمى إيلي خارج منطقة الحجر الصحي، حيث يخوض جويل عددًا من المغامرات الخطيرة أثناء تهريبه لإيلي.

