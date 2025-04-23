الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

لقطات من الحلقة الثالثة لمسلسل The Last of Us قبل عرضها

Last، فيتوThe Last
Last، فيتوThe Last of Us، نشرت شبكة قنوات HBO، صور جديدة من

The Last of Us، نشرت شبكة قنوات HBO، صورا جديدة من الحلقة الثالثة من الموسم الثاني من مسلسل THE LAST OF US، وذلك قبل أسبوع من عرضها.

Image
Image

 

Image
Image

وأعلنت شبكة HBO، رسميا تجديد مسلسلها الناجح The Last Of Us، لموسم ثالث، وذلك قبل أيام من عرض الموسم الثاني.

وحصل الموسم الثاني لمسلسل The Last of Us، على تقييم 92%، بموقع التقييمات الأشهر Rotten Tomatoes.

Image

وكان  الممثل، بيدرو باسكال، أعلن عن انتهائه من تصوير، جميع مشاهده في الموسم الثاني من The Last Of Us.

 

Image

وأكد باسكال، في تصريحات صحفية، أن الموسم الثاني من  The Last Of Us، يحمل مفاجآت كثيرة، وأحداثا مشوقة لن يتوقعها المشاهد.

مسلسل The Last of Us

 تدور أحداث مسلسل The Last of Us، في عام 2023، تحديدًا بعد مرور 20 سنة على انهيار العالم بسبب وباء يحول الأشخاص إلى آكلي لحوم البشر، ويركز مسلسل The Last of Us على شخصية جويل، وهو أحد الناجين من هذا الانهيار، حيث يتم تكليف جويل بمهمة تهريب فتاة تُسمى إيلي خارج منطقة الحجر الصحي، حيث يخوض جويل عددًا من المغامرات الخطيرة أثناء تهريبه لإيلي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Last Of Us The Last Mercenary The Last of Us الموسم الثاني The Last of Usكاتب مسلسل

مواد متعلقة

الحلقة الثانية من الموسم الثاني لـ"The Last of Us" الأعلى تقييمًا

HBO تنشر الجدول الزمني لعرض حلقات الموسم الثاني من THE LAST OF US
ads

الأكثر قراءة

انهيار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 4140 جنيهًا

إيقاف الشهادة السنوية بعائد 27% في البنك الأهلي

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

الحكومة تكشف حقيقة وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ 10 و20 جنيهًا

الموت يفجع الوسط الإعلامي برحيل هذا المذيع

الأردن يحل جماعة الإخوان ويحظر الانتساب إليها ويصادر ممتلكاتها

بدءا من الأحد، بنك مصر يوقف إصدار الشهادة السنوية ويخفض عائد الأوعية الإدخارية 2%

خطف الموبايل وجري، النشطاء يرصدون لص الهواتف المحمولة بالجيزة ويطالبون بمعاقبته (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

ضربات متتالية لسوق الذهب، تراجع جديد في أسعار جميع الأعيرة بالصاغة

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 23-4-2025

سعر طن الأرز الأبيض العريض يسجل 29 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

من أضواء الشهرة إلى ظلمات السجون.. مشاهير سقطوا في قبضة الأمن بالمخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تسأل العريانة عن نيتها؟ شومان يوضح موقف الشرع من الحجاب بعد رد الهلالي المثير للجدل

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بموت أحد الأقارب

منزلته وأهميته وفضله، كل ما تريد معرفته عن الرضا

المزيد
الجريدة الرسمية