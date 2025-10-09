السيسي لترامب: تستحق عن جدارة الحصول على جائزة نوبل للسلام

أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن التوصل إلى الاتفاق هو إنجاز تاريخي، وأن ذلك تحقق لحرص وسعي الرئيس ترامب وجهوده الصادقة لتحقيق السلام، مؤكدًا أن الرئيس ترامب يستحق بناء على ذلك وعن جدارة الحصول على جائزة نوبل للسلام.

السيسي يهنئ ترامب هاتفيا لنجاح جهوده في وقف الحرب في قطاع غزة

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه التهنئة للرئيس ترامب لنجاح جهوده الحثيثة في وقف الحرب في قطاع غزة، مبديًا تقديره البالغ لشخص الرئيس الأمريكي، ولحرصه على وقف الحرب في القطاع

