الأربعاء 28 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

3.7 مليون مشاهدة للحلقة الأخيرة من الموسم الثاني لمسلسل The Last Of Us

The Last Of Us، فيتو
The Last Of Us، فيتو

The Last of Us، حققت الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني، لمسلسل The Last Of Us، ما يقرب من 3.7 مليون مشاهدة، وهو ما يمثل انخفاض بنسبة 30% عن عدد مشاهدات الحلقة الأولى من الموسم ذاته.

وكانت الحلقة الأخيرة من الموسم الأول، حصلت على عدد مشاهدات بلغ 32 مليون مشاهدة، وهو ما يعني أن الموسم الثاني من مسلسل The Last Of Us، لم يحقق نجاح يرتقي لنجاح الموسم الأول، خاصة مع الانتقادات الجماهيرية والنقدية، التي تعرض لها الموسم الثاني.

تجديد مسلسل The Last Of Us لموسم ثالث

وأعلنت شبكة HBO، رسميا تجديد مسلسلها الناجح  The Last Of Us، لموسم ثالث، وذلك قبل أيام من عرض الموسم الثاني.

وحصل الموسم الثاني لمسلسل The Last of Us، على تقييم 92%، بموقع التقييمات الأشهر Rotten Tomatoes.

Image

وكان  الممثل، بيدرو باسكال، أعلن عن انتهائه من تصوير جميع مشاهده في الموسم الثاني من The Last Of Us.

Image

وأكد باسكال، في تصريحات صحفية، أن الموسم الثاني من  The Last Of Us، يحمل مفاجآت كثيرة، وأحداثا مشوقة لن يتوقعها المشاهد.

مسلسل The Last of Us

 تدور أحداث مسلسل The Last of Us، في عام 2023، تحديدًا بعد مرور 20 سنة على انهيار العالم بسبب وباء يحول الأشخاص إلى آكلي لحوم البشر، ويركز مسلسل The Last of Us على شخصية جويل، وهو أحد الناجين من هذا الانهيار، حيث يتم تكليف جويل بمهمة تهريب فتاة تُسمى إيلي خارج منطقة الحجر الصحي، حيث يخوض جويل عددًا من المغامرات الخطيرة أثناء تهريبه لإيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

The Last of Us مسلسل The Last of Us تفاصيل THE LAST OF US

مواد متعلقة

محادثات بين استديوهات مارفل وسارة سنوك للانضمام لعام الأبطال الخارقين

تفاصيل جديدة عن فيلم مارفل Avengers Doomsday

الأكثر قراءة

أخبار مصر: محامي نوال الدجوي يروي تفاصيل ما حدث، تحذير من حدث كبير ضد مصر، واقعة جديدة لسائق تطبيق مع طبيبة، حسم الدوري اليوم

محامي نوال الدجوي يكشف رد فعل بنات الدكتورة منى على خبر وفاة ابن خالهم ولميس الحديدي تحرجه

أمريكا أعدت العدة، دبلوماسي يحذر من تطورات كبرى وأحداث خطرة تستهدف مصر خلال أيام

فتح 11 ثغرة في السياج، جيش الاحتلال ينشر نتائج التحقيق في معركة كرم أبو سالم

أسعار الخضار اليوم الأربعاء، انخفاض الثوم 10 جنيهات وورق العنب يعاود الارتفاع

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين وقفزة غير متوقعة في 4 أصناف منها البوري

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 28 مايو 2025

إيران تنفذ حكم الإعدام فى جاسوس إسرائيلي

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس بالأسواق اليوم الثلاثاء 27/5/2025

ارتفاع الأحمر، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

موعد أيام العشر الأوائل من ذي الحجة وعيد الأضحى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 28 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 28 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 28 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية