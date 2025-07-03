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ثقافة وفنون

نيل دراكمان ينسحب من كتابة الموسم الثالث من مسلسل THE LAST OF US

The Last of Us، فيتو
The Last of Us، فيتو

أعلن المؤلف الشهير، نيل دراكمان أنه لن يشارك في كتابة الموسم الثالث من مسلسل THE LAST OF US.

وقال نيل في بيان صحفي: "لقد اتخذتُ قرارا صعبا بالتخلي عن مشاركتي الإبداعية في مسلسل The Last of Us مع شبكة HBO، مع اكتمال الموسم الثاني وقبل بدء أي عمل على الموسم الثالث، حان الوقت لأحوّل تركيزي بالكامل إلى Naughty Dog".

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3.7 مليون مشاهدة للحلقة الأخيرة من الموسم الثاني لمسلسل The Last Of Us

وحققت الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني، لمسلسل The Last Of Us، ما يقرب من 3.7 مليون مشاهدة، وهو ما يمثل انخفاض بنسبة 30% عن عدد مشاهدات الحلقة الأولى من الموسم ذاته.

وكانت الحلقة الأخيرة من الموسم الأول، حصلت على عدد مشاهدات بلغ 32 مليون مشاهدة، وهو ما يعني أن الموسم الثاني من مسلسل The Last Of Us، لم يحقق نجاح يرتقي لنجاح الموسم الأول، خاصة مع الانتقادات الجماهيرية والنقدية، التي تعرض لها الموسم الثاني.

 

تجديد مسلسل The Last Of Us لموسم ثالث

وأعلنت شبكة HBO، رسميا تجديد مسلسلها الناجح  The Last Of Us، لموسم ثالث، وذلك قبل أيام من عرض الموسم الثاني.

وحصل الموسم الثاني لمسلسل The Last of Us، على تقييم 92%، بموقع التقييمات الأشهر Rotten Tomatoes.

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وكان  الممثل، بيدرو باسكال، أعلن عن انتهائه من تصوير جميع مشاهده في الموسم الثاني من The Last Of Us.

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وأكد باسكال، في تصريحات صحفية، أن الموسم الثاني من  The Last Of Us، يحمل مفاجآت كثيرة، وأحداثا مشوقة لن يتوقعها المشاهد.

مسلسل The Last of Us

 تدور أحداث مسلسل The Last of Us، في عام 2023، تحديدًا بعد مرور 20 سنة على انهيار العالم بسبب وباء يحول الأشخاص إلى آكلي لحوم البشر، ويركز مسلسل The Last of Us على شخصية جويل، وهو أحد الناجين من هذا الانهيار، حيث يتم تكليف جويل بمهمة تهريب فتاة تُسمى إيلي خارج منطقة الحجر الصحي، حيث يخوض جويل عددًا من المغامرات الخطيرة أثناء تهريبه لإيلي.

 

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