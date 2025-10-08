أول تعليق من هاني أبو ريدة على تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026

منتخب مصر، عبر هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة عن سعادته وفخره بتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم 2026 وذلك للمرة الرابعة في تاريخه.

وقال أبوريدة: "إنه لمن دواعي السرور والفخر والشرف أن وفقنا الله بصعود المنتخب الوطني الأول لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ في ذكرى نصر أكتوبر المجيد وأنا أتولى رئاسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم".

أبو ريدة يشكر رئيس الجمهورية

أضاف: "أتقدم بعظيم التهنئة وجزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".

وهنأ أبو ريدة جماهير مصر العظيمة بهذا الإنجاز الذي تحقق بفضل تشجيعهم ومؤازرتهم المستمرة، وأشيد بالجهاز الفني واللاعبين الذين أثبتوا قدرتهم على رفع علم مصر والعبور لنهائيات كأس العالم بكل ثقة وشرف".

مجلس إدارة اتحاد الكرة

وتابع:" أشكر زملائي في مجلس الإدارة وفي الإدارة التنفيذية، وكل من ساهم في إنجاز هذا الاستحقاق المهم من مجالس وإدارات سابقة، كما يجب الإشادة بشركاء النجاح "الشركة المتحدة للرياضة" وجميع رعاة الكرة المصرية الذين لولا دعمهم ومساندتهم ما تحقق لنا هذا الإنجاز.

وأتقدم بالشكر لرابطة الأندية المصرية برئاسة الصديق أحمد دياب على التنسيق الكامل من أجل مصلحة المنتخب الوطني وكل الامتنان لإدارات وجماهير كل الأندية المصرية والعالمية التي ينتمي لها لاعبو منتخبنا الوطني على دعمهم الدائم، وأشكر كل وسائل الإعلام المختلفة التي كان دعمها ومساندتها منارة لنا لتحقيق النجاح".

