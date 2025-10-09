منتخب مصر لكرة القدم على متن رحلة خاصة لمصر للطيران

أقلعت منذ قليل طائرة مصر للطيران، من مطار الملك محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية الشقيقة، في طريق العودة إلي مطار القاهرة الدولي بعد التأهل لمونديال كأس العالم 2026 والذي يقام بأمريكا وكندا والمكسيك.

وقدمت مصر للطيران كافة خدماتها لتيسير إجراءات السفر للمنتخب الوطني خلال مشواره لتحقيق حلم الوصول إلي مونديال 2026، وسفره مباشرة علي متن طائرات الشركة الوطنية في جميع المباريات التي أقيمت خارج مصر في الدول الأفريقية المشاركة في مجموعة المنتخب المصري للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما قدمت مصر للطيران خالص التهنئة للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وشعب مصر العظيم على تحقيق إنجاز التأهل لكأس العالم 2026.

