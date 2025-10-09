الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الكفن ينهي خصومة مجزرة "أبوحزام" بعد خمس سنوات بقنا

صلح أبوحزام،فيتو
صلح أبوحزام،فيتو

أنهت لجنة المصالحات بمدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، برئاسة الشيخ محمود عبد الهادي والشيخ صلاح عبد المولى، والعمدة سيد الصاوي، اليوم الخميس، خصومة ثأرية راح ضحيتها 11 قتيلا وأصيب آخرون، في القضية المعروفة اعلاميا بمذبحة أبو حزام وذلك بعد تقديم “القودة” وهي الأكفان.

 

 

حضر مراسم الصلح عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وجمع كبير من المواطنين الذين باركوا الصلح، وكانوا شاهدين على إتمامه.

وقال الشيخ محمود عبد الهادي، رئيس لجنة المصالحات: "إن اليوم كان تاريخيا وشاهدا على إنهاء الخصومة الأبرز والأشهر في الصعيد، وبذلت لجنة  المصالحات بالتنسيق مع القيادات الأمنية، مجهودا كبيرا لإنهاء هذه الخصومة " متعددة الأطراف".

وأوضح عبد الهادي، أن الخصومة راح ضحيتها 11 قتيلا، و8 مصابين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، الذين حصلوا على أحكام قضائية، وتمكنت لجنة المصالحات من إقناع الأطراف المتخاصمة، في قبول الصلح، حتى يعم الأمن والأمان للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق أن يقدم طرف من عائلة الحميلات، القودة إلى عائلة السعدية، كما يتم الصلح بين عائلة السعدية والقنادلة،  لتعادلهم في الخصومة، وتكريم باقي أسر الضحايا والمصابين في الحادث، وتوقيع عقوبة مالية قدرها 5 ملايين جنيه على من يخالف بنود الاتفاق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابو حزام شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مدينة نجع حمادي

مواد متعلقة

القبض على عامل وزوجته بتهمة قتل ابنته من طليقته في قنا

5 محاور متنوعة في برنامج مهرجان "قنا التراثي" بدورته الأولى

أمن قنا يكشف غموض لغز اختفاء طفل بفرشوط

باتوا في الشارع، طوابير للمرشحين المحتملين لمجلس النواب أمام مجمع محاكم قنا

الأكثر قراءة

اندلاع حريق هائل في مستشفى بالإسكندرية (صور)

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة غدا

استعدادًا لزيارة ترامب، شرم الشيخ تعود للأضواء وتحتضن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

السيسي عن اتفاق شرم الشيخ: لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب

إحالة مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور والمتهمين بالتعدي عليه للمحاكمة الجنائية

حماس: اتفاق السلام ينص على وقف نهائي للحرب بغزة

بعد استبعاده من القائمة الوطنية، محمود بدر يعلن عدم ترشحه في انتخابات النواب

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الخميس

آخر تطورات سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الخميس 9-10-2025

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الأدعية الجامعة وأفضل أوقات الاستجابة

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

تفسير حلم سماع سورة القدر في المنام وعلاقته بالبركة والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads