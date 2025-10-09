الخميس 09 أكتوبر 2025
اقتصاد

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس 9-10-2025

القصدير
القصدير

يعد خام القصدير من أهم الخامات المعدنية التي تستخدم في الصناعة، وسجل سعر القصدير اليوم الخميس 9-10-2025 نحو 34,287  دولارا أمريكيًّا للطن في البورصات العالمية.

ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية. 

كما يعتبر القصدير أحد أندر المعادن في العالم، حيث يتواجد في الصخور النارية في قشرة الأرض.

أسعار منتجات القصدير 

بكرة قصدير 100 جرام , عدد 1 110.00 جنيه

قصدير لحام 100 جرام عدد 1 275.00 جنيه. 

قصدير لحام 100 جرام عدد 1 220.00 جنيه

شفاط قصدير أدوات متعددة الاستخدام عدد 1 180.00 جنيه.

عدد 5 بكرات قصدير 6. مم، عدد 1 199.00 جنيه.

