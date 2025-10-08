مرشحو حزب العدل يواصلون التقدم بأوراقهم للمشاركة في انتخابات النواب 2025 (صور)

يواصل حزب العدل الدفع بمرشحيه في سباق انتخابات مجلس النواب 2025، ضمن خطة موسعة للمنافسة في عدد من المحافظات، تحت شعار «العدل صوت المواطن».

النائبة السابقة سحر عتمان بأوراق ترشحها

في الشرقية، تقدمت النائبة السابقة سحر عتمان بأوراق ترشحها عن دائرة بلبيس ومشتول السوق تحت رمز الحصان، مؤكدة أن مشاركتها تأتي استكمالًا لمسيرتها في خدمة أبناء الدائرة، فيما يركز برنامجها الانتخابي على تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، ودعم المرأة والشباب، وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.

النائبة السابقة، سحر عتمان

موقف العدل من الترشح في قنا

وفي قنا، قدم النائب السابق محمود عبد السلام الضبع أوراق ترشحه عن دائرة مركز قنا ممثلًا عن الحزب، مشيرًا إلى أن برنامجه الانتخابي يستهدف تحسين الخدمات العامة، وتطوير البنية التحتية، وتمكين الشباب في سوق العمل، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين البرلمان والحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.

النائب السابق محمود عبد السلام الضبع

المستشار علي فايز يترشح عن بني سويف

كما تقدم المستشار علي فايز بأوراق ترشحه عن دائرة الواسطى وناصر في بني سويف، مؤكدًا أن ترشحه يعكس إيمان الحزب بقدرة الشباب على إحداث تغيير حقيقي داخل البرلمان، موضحًا أن برنامجه الانتخابي يركز على دعم فرص التشغيل، وتحسين مستوى المعيشة في الريف.

المستشار علي فايز

مرشح العدل عن العمرانية والطالبية

وفي الجيزة، قدم الكاتب الصحفي إبراهيم العجمي أوراق ترشحه رسميًا عن دائرة العمرانية والطالبية، بالتزامن مع بدء الهيئة الوطنية للانتخابات تلقي طلبات الترشح والممتدة حتى 15 أكتوبر الجاري وفق الجدول الزمني المعلن.

الكاتب الصحفي إبراهيم العجمي

وأكد حزب العدل أن مشاركة مرشحيه في مختلف المحافظات تأتي في إطار التزامه بتقديم نموذج سياسي قائم على الكفاءة والنزاهة، والسعي إلى ممارسة حزبية جادة تعبّر عن المواطن، وتخوض المنافسة في أجواء ديمقراطية مسئولة.

