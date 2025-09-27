السبت 27 سبتمبر 2025
سياسة

رئيس حزب العدل يخوض انتخابات النواب على المقاعد الفردية عن دائرة القاهرة الجديدة والشروق وبدر

استقر عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، على خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، ضمن المقاعد الفردية عن دائرة القاهرة الجديدة والشروق وبدر. 

وأعلن حزب العدل تفاصيل خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، حيث يشارك في القائمة الوطنية من أجل مصر، علاوة على قراره خوض الانتخابات على المقاعد الفردية في عدد من الدوائر بناء على عدد من المعايير.

أعلن النائب أحمد القناوي، أمين عام حزب العدل أسماء مرشحي حزب العدل، للمقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال القناوي خلال المؤتمر الصحفي للحزب الذي عقد بمقره الرئيسي بالقاهرة: إن الحزب دفع في محافظة أسوان بكل من: راندا خالد عن دائرة مركز نصر النوبة، ومحمود الملا أمين مساعد أمانة أسوان، ونجوى محمد عن الأقصر، وخالد حرز الله، وعصمت محمد عبد الرحمن،  منصور صقر.

مرشحو حزب العدل 

وفي محافظة قنا تم الدفع بالنائب السابق محمود الضبع، مجدي أبو عيسي، لواء طيار سابق محمد ماهر عوض.

وفي محافظة سوهاج تم الدفع بالمحاسب ميلاد صموئيل، الدكتورة نهلة كمال، الكاتب الصحفي والإعلامي محمد العسيري عن دائرة جرجا والمسيرات وطهطا.


وفي محافظة أسيوط قال القناوي إنه تم الدفع  بالثنائي أحمد صبرة، خليل منون.

وفي محافظة بنى سويف تم الدفع  بالإعلامي على فايز، وعن محافظة الفيوم عبيد عبد القوى.

وعن محافظة الجيزة الكاتب إبراهيم العجمى، وحسام البطران، والمهندس حسام العربي.

وعن محافظة الشرقية النائب الحالى نبيل عسكر، سحر عتمان، حسين الشريف.

وعن محافظة الدقهلية النائب الحالى خالد الحداد، الإعلامية مي سليم، أحمد مجدى طلالة 
 

وعن محافظة الغربية النائب الحالى أحمد دراج، عنتر جاد
 

وعن محافظة المنوفية الدكتور على مهران، المهندس عبد الرحمن فرغلى 
 

وعن محافظة كفر الشيخ علاء السطوحى

وعن محافظة الإسكندرية محمد عوض، نيفين ياقوت، وعمران معتوق

وعن محافظة القاهرة محمد عبد الستار، علاء ابو المجد، والنائب الحالي عبد المنعم إمام عن دائرة التجمع والشروق وبدر.

